Οι πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτελούνται πλέον ξανά, ωστόσο η άρση της απαγόρευσης απογειώσεων δεν συνεπάγεται και άμεση επιστροφή στην κανονικότητα. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο επιχειρησιακό παζλ, προσπαθώντας να ανασυντάξουν τους στόλους τους και να επαναφέρουν τα πληρώματα στα σημεία εκκίνησης, ώστε να ομαλοποιηθούν τα δρομολόγια.

Η αλυσιδωτή κρίση και η εκτίμηση για την αποκατάσταση

Το πρόβλημα που προκλήθηκε είναι αλυσιδωτό, καθώς αεροσκάφη, πιλότοι και αεροσυνοδοί εγκλωβίστηκαν σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα όπου έπρεπε να βρίσκονται. Την κατάσταση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων συμπλήρωσε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ωρών εργασίας, καθιστώντας αδύνατη την άμεση στελέχωση των πτήσεων.

Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο Υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας πως οι αναταράξεις θα έχουν ξεπεραστεί έως το τέλος της σημερινής ή της αυριανής ημέρας, οπότε και αναμένεται η πλήρης επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς. Παρά τις εκτιμήσεις των Αρχών για ομαλοποίηση μέχρι απόψε το βράδυ, η αναμονή και η ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες συνεχίζεται.

Το ρούτερ στο Αρκάνσας που «γονάτισε» το δίκτυο

Πίσω από το πρωτοφανές αλαλούμ φαίνεται πως κρύβεται μια τεχνική αστοχία στο Αρκάνσας. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, αμέσως μετά την εγκατάστασή του, ένα ρούτερ άρχισε να αποστέλλει τεράστιο όγκο δεδομένων, με αποτέλεσμα να υπερφορτωθεί το παλαιωμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η εφημερίδα έφερε στη δημοσιότητα ηχογραφημένες συνομιλίες που αποτυπώνουν λεπτό προς λεπτό την κλιμάκωση της κρίσης. Τα παράσιτα στις συχνότητες εμπόδιζαν τους πιλότους να ακούσουν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οδηγώντας αναπόφευκτα στην εντολή για καθολική καθήλωση των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας καταγράφηκαν στα 17 από τα συνολικά 22 κέντρα ελέγχου πτήσεων μεγάλου ύψους της χώρας.

Έρευνα για ανθρώπινο λάθος ή αστοχία υλικού

Μετά το πέρας του συναγερμού, το βάρος πέφτει πλέον στη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην κατάρρευση των επικοινωνιών. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς εάν το περιστατικό οφείλεται σε ελαττωματικό εξοπλισμό ή σε λανθασμένο χειρισμό κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της συσκευής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο του ανθρώπινου λάθους.