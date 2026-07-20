Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ανέφεραν χθες Κυριακή (19/7) αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση Σπάγκνταλεμ (δυτική Γερμανία) και F-35 από τη βάση Λέικενχιθ, στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, κατά τις πηγές της.

Η New York Times, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη περισσότερων μαχητικών· επισήμανε πως η απόφαση είχε ληφθεί προτού γίνει γνωστό πως δυο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και τρίτος αγνοείτο στην Ιορδανία εξαιτίας πληγμάτων αντιποίνων του Ιράν.

Η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Washington Post, επικαλούμενη δική της πηγή στην κυβέρνηση Τραμπ, έγραψε έτσι πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για επιχειρήσεις πιο ευρείας κλίμακας. Ο αξιωματούχος πάντως υπογράμμισε ότι, μεταξύ άλλων, η μείωση των αποθεμάτων κάποιων κατηγοριών πυρομαχικών θα περιορίσει το εύρος τους.

«Δεν έχουμε αρκετά» για μακράς διάρκειας επιχειρήσεις, «και δεν νομίζω πως ο Λευκός Οίκος το συνειδητοποιεί αυτό», είπε στην εφημερίδα ο αξιωματούχος.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό να λάβει τέλος ο πόλεμος που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, κατέρρευσε αυτόν τον μήνα, εν μέσω διένεξης για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος για τις μεταφορές υδρογονανθράκων, που πλέον έχει ουσιαστικά κλείσει ξανά.