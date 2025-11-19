Η Σαουδική Αραβία θα υπογράψει συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις ΗΠΑ, ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε σήμερα (19/11) ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας Aramco, Άμιν Νάσερ, σε δηλώσεις που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του βασιλείου.

Τα σχόλια αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια ενός επενδυτικού φόρουμ μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον.

Ο πρίγκιπας διάδοχος μπιν Σαλμάν σε ένα φιλικότερο Κογκρέσο

Οι νομοθέτες αναμένεται να συναντηθούν με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν, στο Καπιτώλιο σήμερα, τη δεύτερη ημέρα μιας επίσκεψης στις ΗΠΑ, η οποία στοχεύει στο να διατυμπανίσει τους ισχυρότερους από ποτέ οικονομικούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον, αγνοώντας τον όποιο έλεγχο για τις επιδόσεις του βασιλείου στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιφύλαξε στον Μπιν Σαλμάν μια εντυπωσιακή υποδοχή στον Λευκό Οίκο χθες (18/11) και τον υπερασπίστηκε στο θέμα της δολοφονίας, το 2018, του δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, από Σαουδάραβες πράκτορες, ένα έγκλημα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συμπέραναν πως ο πρίγκιπας διάδοχος ενέκρινε.

Ρεπουμπλικανοί, μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις και ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ, παρέστησαν χθες σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Μπιν Σαλμάν θεωρήθηκε παρίας από την Ουάσιγκτον την επομένη της δολοφονίας του Κασόγκι, όμως η αποκατάσταση της φήμης του σφραγίστηκε αυτήν την εβδομάδα, όπως σημειώνει το Reuters.

Σε ένα παράδειγμα αυτού, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ως γερουσιαστής το 2019 κατήγγειλε τον πρίγκιπα διάδοχο ως «γκάνγκστερ», κάθισε σε κοντινή απόσταση από εκείνον στη χθεσινή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ είπε επανειλημμένως πως είναι «τιμή» να είναι φίλοι με τον Σαουδάραβα ηγέτη.

Μια οξεία αντίθεση με την άποψη της Ουάσιγκτον για τον Σαουδάραβα ηγέτη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, καθώς μέλη του Κογκρέσου είχαν εξοργιστεί με τον ρόλο του Ριάντ στον εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη και τις επιδόσεις του στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μετά και τη δολοφονία του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία.

Το 2019, το Κογκρέσο είχε εγκρίνει ένα ψήφισμα με το οποίο ζητούσε να τερματιστεί η στρατιωτική στήριξη στον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία που πολεμούσε στην Υεμένη, αν και ο αριθμός των ψήφων ήταν πολύ μικρός για να ανατραπεί το βέτο του Τραμπ.

Υποδοχή χαμηλών τόνων

Αν και οι μνήμες από εκείνη την εποχή ενδεχομένως έχουν ξεθωριάσει, η υποδοχή του Μπιν Σαλμάν στο Καπιτώλιο σήμερα πιθανόν θα είναι πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με το καλωσόρισμα που επιφυλάσσεται σε άλλους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας.

Ο πρίγκιπας διάδοχος αφίχθη στο κτήριο του Καπιτωλίου σήμερα το πρωί, όπου αξιωματούχοι του Κογκρέσου είπαν ότι ο Τζόνσον θα παραθέσει δεξίωση για εκείνον παρουσία ορισμένων Δημοκρατικών, όπως και Ρεπουμπλικανών μελών του Κογκρέσου.

H συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί και το γραφείο του προέδρου δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Ούτε ο Τζόνσον, ούτε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας, Τζον Θιουν, σχεδιάζουν να απευθυνθούν στον Τύπο, με φωτογραφίες και σύντομες δηλώσεις, κάτι που συχνά γίνεται όταν ηγέτες της διεθνούς κοινότητας επισκέπτονται το Καπιτώλιο.

Και αυτήν τη φορά υπάρχουν επικριτικές φωνές εκ μέρους των βουλευτών σε βάρος του Μπιν Σαλμάν.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Τιμ Κέιν, από τη Βιρτζίνια, όπου διέμενε ο Κασόγκι, αποδοκίμασε τον Τραμπ, μετά τη συνάντηση των δύο στο Οβάλ Γραφείο.

«Αντί να απλώνει το κόκκινο χαλί για τον (Μπιν Σαλμάν) και να αξιοποιεί την προεδρία για ιδιωτικές συμφωνίες για ξενοδοχεία, ο Τραμπ θα έπρεπε να απαιτεί λογοδοσία για λογαριασμό της οικογένειας του Κασόγκι, που ζει στη Βιρτζίνια, και να πιέζει προκειμένου η Σαουδική Αραβία να προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο θέμα της ασφάλειας. Δυστυχώς, αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Τραμπ που βάζει τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντά του πάνω από το συμφέρον του αμερικανικού λαού», τόνισε σε μια ανακοίνωση.