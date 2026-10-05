Το βλέμμα της Ουάσιγκτον είναι στραμμένο στο ινστιτούτο έρευνας για την πανώλη στη Σιβηρία, έπειτα από τον θάνατο μιας εργαζόμενης στις εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έσπευσε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για ευρωπαϊκή περιοδεία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε στους εκπροσώπους του Τύπου: «Είμαστε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε το ζήτημα στενά. Παρ’ όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας».

Απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των βάσεων των ΗΠΑ

Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε στο ζήτημα της προστασίας των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη σύλληψη πέντε υπόπτων κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη του στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε όλες τις αμερικανικές βάσεις ανά τον κόσμο.

Η μετακίνηση των βομβαρδιστικών και η βρετανική συνεργασία

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1 από τη συγκεκριμένη βρετανική βάση, ο Μάρκο Ρούμπιο αποσύνδεσε την κίνηση αυτή από το περιστατικό με τους υπόπτους.

Όπως εξήγησε, το υπουργείο Άμυνας αναπροσαρμόζει και ανακατανέμει διαρκώς τους πόρους του με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, τονίζοντας πως δεν θα έκανε άμεση σύνδεση των δύο γεγονότων.

Τέλος, δεν παρέλειψε να εξάρει την προθυμία και το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που επέδειξαν οι βρετανικές αρχές στον χειρισμό της υπόθεσης.