Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Πιτ Χέγκσεθ μόλις που κατάφερε να περάσει από μια εξαντλητική διαδικασία επικύρωσης από τη Γερουσία για να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, αντιμετωπίζοντας νομοθέτες επιφυλακτικούς και σκεπτικιστές ως προς την ικανότητά του, την ιδιοσυγκρασία του και την καταλληλότητά του για τη θέση.

Μόλις τρεις μήνες αργότερα, ενεπλάκη στην υπόθεση «Signalgate», καθώς ο ίδιος και άλλοι ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν τη δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal για να συζητήσουν επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις στην Υεμένη.

Και τώρα, σε μια στιγμή που ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική της καριέρας του μέχρι σήμερα, ο Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής βίας, έπειτα από πληροφορίες ότι ομάδα ειδικών επιχειρήσεων επιτέθηκε σε επιζώντες μιας επίθεσης σε ύποπτο σκάφος μεταφοράς ναρκωτικών ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Ορισμένοι νομοθέτες και νομικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι η δεύτερη επίθεση ενδέχεται να παραβίασε τους νόμους περί ένοπλων συγκρούσεων.

«Πρόκειται για σοβαρές κατηγορίες και γι’ αυτό θα υπάρξει ειδική εποπτεία», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ από το Μισισιπί, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Ο έλεγχος γύρω από το επιθετικό ηγετικό στυλ του Χέγκσεθ φέρνει στην επιφάνεια δυσαρέσκεια που εδώ και καιρό συσσωρεύεται στο Κογκρέσο για την επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τον τοποθετήσει στην ηγεσία του αμερικανικού στρατού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια δυνητικά υπαρξιακή στιγμή για τον Χέγκσεθ, καθώς οι επιτροπές του Κογκρέσου που εποπτεύουν τον στρατό ξεκινούν σχετική έρευνα, την ώρα που αυξάνονται οι εκκλήσεις Δημοκρατικών γερουσιαστών για την παραίτησή του.

Ο Χέγκσεθ ορκίστηκε «κουλτούρα πολεμιστή», αλλά οι νομοθέτες διαφωνούν

Από τότε που ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας, ο Χέγκσεθ έχει εξαγγείλει την εφαρμογή μιας «κουλτούρας πολεμιστή» στο ισχυρότερο και ακριβότερο υπουργείο της αμερικανικής κυβέρνησης, από την αναφορά στην ανάγκη μετονομασίας του σε «Υπουργείο Πολέμου» έως την ουσιαστική απόρριψη των κανόνων που διέπουν τη συμπεριφορά των στρατιωτών όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές.

Την Τρίτη 2/12, επικαλέστηκε την «ομίχλη του πολέμου» για να υπερασπιστεί τη δεύτερη επίθεση, λέγοντας ότι υπήρξαν εκρήξεις και πυρκαγιές και ότι δεν διέκρινε επιζώντες στο νερό όταν δόθηκε η εντολή. Παράλληλα, επέκρινε όσους αμφισβήτησαν τις ενέργειές του, χαρακτηρίζοντάς τους μέρος του προβλήματος.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, εντάσσεται στη γενικότερη στρατιωτική κατεύθυνση που έχει δοθεί υπό την ηγεσία του Χέγκσεθ, πρώην αξιωματικού πεζικού της Εθνοφρουράς, ο οποίος υπηρέτησε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και έχει τιμηθεί με Χάλκινα Αστέρια.

Σε ομιλία του τον Σεπτέμβριο, ενώπιον ανώτατων στρατιωτικών στη βάση των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, τους κάλεσε να πάψουν να «πολεμούν με ηλίθιους κανόνες εμπλοκής».

«Λύνουμε τα χέρια των πολεμιστών μας για να εκφοβίσουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγήσουν και να σκοτώσουν τους εχθρούς της χώρας μας», δήλωσε. «Τέλος οι πολιτικά ορθοί και καταπιεστικοί κανόνες εμπλοκής. Μόνο κοινή λογική, μέγιστη ισχύς πυρός και εξουσία για τους πολεμιστές».

Ωστόσο, πλέον νομοθέτες και στρατιωτικοί και νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η επίθεση της 2ας Σεπτεμβρίου αγγίζει τα όρια της παράνομης στρατιωτικής δράσης.

«Κάποιος πήρε μια φρικτή απόφαση. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος είχε στηρίξει τον Χέγκσεθ μέχρι την τελευταία στιγμή πριν την κρίσιμη ψηφοφορία επικύρωσής του.

«Μπορεί να επικαλείται την “ομίχλη του πολέμου”, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρόκειται για εξωδικαστική δολοφονία που ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ. «Πρέπει να παραιτηθεί».

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον, απόστρατος ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ υποστηρικτής της ηγεσίας Χέγκσεθ: «Δεν νομίζω ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε.

Θα διατηρήσει την υποστήριξη του Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής στηρίξει σε μεγάλο βαθμό τον υπουργό Άμυνας. Ωστόσο, η απόφαση του Γουίκερ, μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής Μάικ Ρότζερς και κορυφαίους Δημοκρατικούς, να ξεκινήσουν έρευνες, συνιστά μια σπάνια στιγμή επανεπιβεβαίωσης της εποπτικής εξουσίας του Κογκρέσου απέναντι στη διοίκηση Τραμπ.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τραμπ ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και σημείωσε ότι ο Χέγκσεθ υπηρετεί κατά την κρίση του προέδρου.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ διατηρεί ισχυρούς συμμάχους στο Καπιτώλιο. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς υπερασπίστηκε σθεναρά τον υπουργό, ενώ ο γερουσιαστής Έρικ Σμιτ χαρακτήρισε την κριτική «ανοησία».

Η ένταση ανάμεσα σε μερίδα Ρεπουμπλικανών και το Πεντάγωνο κλιμακώνεται εδώ και μήνες, λόγω περιορισμών στην ενημέρωση των νομοθετών και της αργής ροής πληροφοριών για την εκστρατεία κατά των σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Ποιες πληροφορίες θα λάβει το Κογκρέσο

Εντός της εβδομάδας, οι επιτροπές θα ακούσουν κεκλεισμένων των θυρών την κατάθεση του αντιναυάρχου Φρανκ «Μιτς» Μπράντλεϊ, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για τη δεύτερη επίθεση.

Οι Δημοκρατικοί συνδέουν την υπόθεση με τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν τεθεί κατά την ακρόαση επικύρωσης του Χέγκσεθ, μεταξύ των οποίων ισχυρισμοί για σεξουαλική επίθεση, κατανάλωση αλκοόλ επί υπηρεσίας και κακοδιαχείριση.

«Δεν αλλάζει ξαφνικά η κρίση και ο χαρακτήρας όταν αναλαμβάνεις υπουργός Άμυνας», δήλωσε ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν. «Αντίθετα, όλα αποκτούν πολύ μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες διαστάσεις».

Με πληροφορίες από: Associated Press