Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ, το βράδυ του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών, ο 81χρονος Τζουλιάνι επέβαινε σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο εκπρόσωπός του, Τεντ Γκούντμαν, όταν το όχημα χτυπήθηκε από πίσω από ένα Honda HR-V που οδηγούσε 19χρονη γυναίκα. Το ατύχημα σημειώθηκε στην Interstate 93, με τους τροχονόμους να γίνονται αυτόπτες μάρτυρες της σύγκρουσης.

Ο Γκούντμαν και η 19χρονη υπέστησαν «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους» και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το τροχαίο και μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο 81χρονος Τζουλιάνι μεταφέρθηκε σε κοντινό τραυματολογικό κέντρο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς φέρει κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, πολλαπλές εκδορές και μώλωπες, καθώς και τραύματα στο αριστερό χέρι και στο κάτω άκρο, σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής ασφαλείας του, Μάικλ Ραγκούσα, στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ο Τζουλιάνι «υπέστη τραυματισμούς αλλά είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και αναρρώνει γρήγορα», δήλωσε ο Ραγκούσα, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση».

Πριν από το ατύχημα, ο Τζουλιάνι είχε σταματήσει για να βοηθήσει μια γυναίκα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, και κάλεσε την αστυνομία για λογαριασμό της, δήλωσε ο Ραγκούσα. Αφού έφτασε η αστυνομία, συνέχισε τη διαδρομή του και λίγο μετά την είσοδό του στον αυτοκινητόδρομο συνέβη το τροχαίο, το οποίο ήταν «εντελώς άσχετο» με το περιστατικό βίας, σύμφωνα με δήλωσή του στο Associated Press.