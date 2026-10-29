Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αμερικανικής προεδρίας επανέρχεται το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης στρατιωτικής αναμέτρησης με την Τεχεράνη. Σε μια κίνηση με βαρύνοντα συμβολισμό, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, βρέθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο προκειμένου να παρουσιάσει στον Ντόναλντ Τραμπ το φάσμα των επιχειρησιακών επιλογών για ένα πιθανό πλήγμα κατά ιρανικών στόχων.

Πυρετώδεις συσκέψεις στην κορυφή της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με άμεση γνώση των γεγονότων, η ενημέρωση του ναυάρχου Κούπερ προς τον Αμερικανό πρόεδρο κάλυψε όλη τη βεντάλια των τακτικών σεναρίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια ανάλογης σύσκεψης της στρατιωτικής ηγεσίας με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς την προηγούμενη ημέρα, επιβεβαιώνοντας την εντατικοποίηση του σχεδιασμού.

Προειδοποιήσεις στον Κόλπο και παρασκηνιακή διπλωματία

Η Ουάσιγκτον έχει ήδη επιστήσει την προσοχή των συμμάχων της στον Περσικό Κόλπο, ζητώντας τους να είναι έτοιμοι για μια εκστρατεία σύντομης διάρκειας αλλά εξαιρετικά υψηλής έντασης, η οποία τοποθετείται χρονικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό και το διπλωματικό πεδίο: ο αντιπρόεδρος Βανς φέρεται να έχει ανοίξει άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με ισχυρό στέλεχος της σκληροπυρηνικής πτέρυγας του ιρανικού καθεστώτος, καταβάλλοντας προσπάθεια να διερευνήσει τις πιθανότητες επιστροφής στο τραπέζι των συνομιλιών.

Το ενδεχόμενο μιας νέας επιχείρησης τύπου «Epic Fury»

Το κλίμα των αποφάσεων είχε σκιαγραφήσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε πρόσφατη τοποθέτησή του, κάνοντας λόγο για πιθανή επανάληψη μιας επιχείρησης ανάλογης με τους κοινούς βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ της περασμένης άνοιξης («Epic Fury»). «Είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία, είτε θα προχωρήσουμε σε άλλη μια μικρή Epic Fury», ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του Κούπερ στο Οβάλ Γραφείο αξιολογείται ως σαφής ένδειξη στρατιωτικής κινητικότητας, καθώς τέτοιου είδους κατ’ ιδίαν επαφές του επικεφαλής της CENTCOM με τον πρόεδρο είναι εξαιρετικά σπάνιες, με την προηγούμενη να χρονολογείται τον περασμένο Ιούλιο εν πτήσει με το Air Force One. Επισήμως, τόσο το Πεντάγωνο όσο και η CENTCOM απέφυγαν να σχολιάσουν το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.

Επιχειρησιακή προπαρασκευή και μετακινήσεις Patriot

Στο πεδίο των δυνάμεων, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή μέτρα προστασίας και ετοιμότητας:

– Μεταφέρει επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα, κατευθυνόμενα πυρομαχικά και υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM.

– Επανατοποθετεί στρατιωτικό προσωπικό από προκεχωρημένες βάσεις που θεωρούνται ευάλωτες σε αντίποινα.

– Ολοκληρώνει τη μεταφορά μιας πρόσθετης συστοιχίας Patriot στο Ισραήλ για την ενίσχυση της πολυεπίπεδης ομπρέλας προστασίας του.

Η αποστολή των αντιαεροπορικών μέσων πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για τα παγκόσμια αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων, τα οποία οι αμερικανικές γραμμές παραγωγής επιχειρούν να αναπληρώσουν με ταχύτατους ρυθμούς.