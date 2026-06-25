Σφοδρή πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση προκαλεί η κοινή έκθεση δύο κορυφαίων οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch – HRW) και των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Physicians for Human Rights).

Η έκθεση καταγράφει κατακόρυφη αύξηση των θανάτων μεταξύ των κρατουμένων της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει κατηγορηματικά.

Τα Στατιστικά Στοιχεία της Έκθεσης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η κατάσταση στα κέντρα κράτησης μεταναστών παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Έχουν καταγραφεί συνολικά τουλάχιστον 52 θάνατοι από τον Ιανουάριο του 2025, οπότε και ξεκίνησε η δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιβάλει πολιτική μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών.

Επιπλέον ο δείκτης θνητότητας σημείωσε άνοδο 140% κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι η αύξηση αυτή είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με τη συνολική αύξηση του αριθμού των κρατουμένων.

Ο τρέχων δείκτης είναι σχεδόν τετραπλάσιος από τον αντίστοιχο επί διακυβέρνησης Τζο Μπάιντεν και υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ (2017-2021).

Καταγράφηκε επίσης δραματική αύξηση στις αυτοκτονίες, καθώς σημειώθηκαν 7 περιστατικά (Ιανουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026) έναντι μόλις 1 που είχε καταγραφεί ολόκληρο το 2024.

Η Ρίγκαν Γουίλιαμς, στέλεχος του HRW και εκ των συγγραφέων της έκθεσης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Αντί να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων που κρατούνται, βλέπουμε την κυβέρνηση να υποβάλει ολοένα πιο μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε παρατεταμένη κράτηση».

Καταγγελίες για Έλλειψη Ιατρικής Περίθαλψης

Η μελέτη αποδίδει την κρίση στον υπερπληθυσμό των κέντρων και την επιμήκυνση του χρόνου φυλάκισης, στοιχεία που οδηγούν σε ανυπαρξία πρόσβασης σε βασική ιατρική φροντίδα. Αναφέρεται επίσης σε έναν 44χρονο από την Ουκρανία, ο οποίος υπέστη αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέληξε επειδή δεν του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική βοήθεια, αλλά και σε έναν 39χρονο από το Μεξικό, ο οποίος πέθανε από καρδιακή ανακοπή, πιθανόν λόγω σηπτικού σοκ, καθώς οι υπεύθυνοι αγνόησαν τα επανειλημμένα αιτήματά του για θεραπεία σε μολυσμένο απόστημα.

Η Δρ. Κάθριν Πίλερ, καθηγήτρια της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και σύμβουλος της οργάνωσης Physicians for Human Rights, σημείωσε ότι στους φακέλους της ICE και των νοσοκομείων διαπιστώθηκε μια «απίστευτη παραίτηση από την υποχρέωση για την παροχή ιατρικής περίθαλψης».

Η Απάντηση της Αμερικανικής Κυβέρνησης

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (DHS), υπό την εποπτεία του οποίου λειτουργεί η ICE, απέρριψε πλήρως τις κατηγορίες.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν υπάρχει καμία εκτίναξη προς τα πάνω του αριθμού των θανάτων», συμπληρώνοντας ότι με βάση τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, ο δείκτης θνησιμότητας επί κυβέρνησης Τραμπ περιορίζεται στο 0,009% του πληθυσμού των κρατουμένων.

Το DHS υποστήριξε επιπλέον ότι το επίπεδο υγειονομικής φροντίδας των μεταναστών είναι ανώτερο από εκείνο των φυλακών όπου κρατούνται Αμερικανοί πολίτες, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Για πολλούς παράτυπους αλλοδαπούς αυτό είναι το καλύτερο σύστημα υγείας που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους».

Αλλαγή Ηγεσίας στην ICE μετά από Φονικά Πυρά

Η έκθεση υπενθυμίζει ότι η ICE, η οποία δέχεται διαρκώς έντονη κριτική για τις τακτικές της, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή της ηγεσίας της φέτος, μετά τον θάνατο δύο πολιτών των ΗΠΑ, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από πυρά αστυνομικών στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εναντίον των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης.