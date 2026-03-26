Την Τρίτη 24/3, το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 2.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ να αρχίσουν να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε δύο Μονάδες Πεζοναυτών που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν από αντίθετες πλευρές του Ειρηνικού. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι η CENTCOM είχε ζητήσει ενισχύσεις για την επέκταση των επιχειρησιακών επιλογών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε ενημέρωση του Κογκρέσου ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να ασφαλίσουν φυσικά το πυρηνικό υλικό εντός του Ιράν. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να το πάρουν», είπε, χωρίς να διευκρινίσει ποιος.

Ενώ δεν έχει ακόμη εγκριθεί καμία επίγεια επιχείρηση, η σύγκλιση των αμφίβιων δυνάμεων των πεζοναυτών, των επίλεκτων αλεξιπτωτιστών και μιας δομής διοίκησης σε επίπεδο μεραρχίας σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση των στρατιωτικών επιλογών των ΗΠΑ.

Τρεις δυνάμεις, ένα θέατρο

Οι ενισχύσεις που κατευθύνονται προς τον Κόλπο αποτελούνται από τρεις διακριτούς σχηματισμούς, ο καθένας με διαφορετική προέλευση, διαδρομή και χρονοδιάγραμμα.

Η πρώτη είναι η Ομάδα Αμφίβιας Ετοιμότητας Τρίπολης , με επίκεντρο το πλοίο εφόδου κλάσης Αμερικής USS Tripoli και την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU).

Έχοντας λάβει εντολή να αποχωρήσουν από το Σασέμπο της Ιαπωνίας στις 13 Μαρτίου, η ομάδα διέσχισε το Στενό της Μάλακα και βρισκόταν στο Ντιέγκο Γκαρσία, στο Βρετανικό έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, στις 23 Μαρτίου.

Αναμένεται να εισέλθει στην περιοχή της CENTCOM μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου.

Η δεύτερη είναι η Ομάδα Αμφίβιων Ετοιμότητας Boxer , η οποία κατασκευάστηκε γύρω από το πλοίο εφόδου κλάσης Wasp USS Boxer και την 11η MEU, με έδρα τη Νότια Καλιφόρνια στις ΗΠΑ.

Η ομάδα αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο μεταξύ 19 και 20 Μαρτίου. Καλύπτοντας περίπου 22.200 χιλιόμετρα (13.800 μίλια), δεν αναμένεται να φτάσει στη ζώνη των μαχών το νωρίτερο γύρω στα μέσα Απριλίου.

Η τρίτη είναι μια ομάδα περίπου 2.000 στρατιωτών από τη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, με έδρα το Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, η οποία ήταν η τελευταία στη σειρά αμερικανικών στρατιωτικών ενισχύσεων για την περιοχή.

Μαζί, οι δύο ομάδες Πεζοναυτών θα προσφέρουν στους Αμερικανούς 4.500 πεζοναύτες και ναύτες στην περιοχή.

Σε συνδυασμό με την 82η Αερομεταφερόμενη Μονάδα, σχεδόν 7.000 επιπλέον στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί από την έναρξη της σύγκρουσης.

USS Tripoli και το 31ο MEU

Το USS Tripoli, ένα αμφίβιο πλοίο εφόδου κλάσης America, είναι το μεγαλύτερο από τα δύο πλοία των Πεζοναυτών που κατευθύνονται προς τον Κόλπο.

Με έδρα το Σασέμπο παράλληλα με το USS New Orleans, η ομάδα αποτελεί μέρος της προωθημένης παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στον δυτικό Ειρηνικό.

Η 31η MEU, εν τω μεταξύ, περιλαμβάνει περίπου 2.200 πεζοναύτες και ναύτες, δομημένη γύρω από ένα ενισχυμένο τάγμα με πυροβολικό, αμφίβια οχήματα και εξειδικευμένες μονάδες.

Με μήκος 261 μέτρα (856 πόδια) και βάρος 45.000 τόνους, το USS Tripoli μπορεί να λειτουργήσει ως ελαφρύ αεροπλανοφόρο για αεροσκάφη F-35B, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει πεζοναύτες από αέρος και θάλασσα.

Η 31η MEU είναι η μόνη μόνιμα προωθημένη εκστρατευτική μονάδα του Σώματος Πεζοναυτών. Έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στην Επιχείρηση «Αλεπού της Ερήμου» το 1998, περιπολώντας ανοιχτά του Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της κρίσης επιθεώρησης όπλων στο Ιράκ.

Η Επιχείρηση «Αλεπού της Ερήμου» ήταν μια τετραήμερη εκστρατεία βομβαρδισμού των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον του Ιράκ τον Δεκέμβριο του 1998, με εντολή του τότε προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και του βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.

USS Boxer και το 11ο MEU

Η δεύτερη αμφίβια ομάδα επικεντρώνεται στο USS Boxer, ένα πλοίο εφόδου κλάσης Wasp με έδρα το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Η ομάδα αμφίβιων πλοίων Boxer Amphibious Ready περιλαμβάνει επίσης τα USS Comstock και USS Portland, και φέρει την 11η MEU, με βάση το Camp Pendleton, στην Καλιφόρνια.

Το USS Boxer αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 19 Μαρτίου και, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε κατά περίπου τρεις εβδομάδες από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Σε απόσταση περίπου 22.200 χιλιομέτρων (13.800 μίλια) από τον Κόλπο του Ομάν, η ομάδα απέχει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες από το θέατρο και δεν αναμένεται πριν από τα μέσα Απριλίου.

Όπως και το USS Tripoli, το USS Boxer μπορεί να αναπτύξει αεροσκάφη F-35B μαζί με ελικόπτερα και άλλες πλατφόρμες υποστήριξης.

Η 11η MEU περιλαμβάνει περίπου 2.200 πεζοναύτες και ναύτες, μαζί με περίπου 2.000 επιπλέον ναύτες και στα τρία πλοία.

Η μονάδα έχει εκτεταμένο πολεμικό ιστορικό στον Κόλπο. Το 1990-91, αποτέλεσε μέρος ενός αμφίβιου σχεδίου εξαπάτησης που έδεσε τις ιρακινές δυνάμεις κατά μήκος των ακτών του Κουβέιτ.

Αυτή η εκστρατεία ακολούθησε την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και περιελάμβανε έναν συνασπισμό περισσότερων από 700.000 στρατιωτών από 35 χώρες.

Τον Αύγουστο του 2004, η 11η MEU ηγήθηκε επιχειρήσεων στην επαρχία Νατζάφ του Ιράκ και παρέμεινε εκεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2005.

82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία

Η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, με έδρα το Φορτ Μπραγκ, χρησιμεύει ως ο πυρήνας του XVIII Αερομεταφερόμενου Σώματος του Στρατού των ΗΠΑ.

Περίπου 2.000 στρατιώτες από τη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης έχουν πλέον διαταχθεί να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή.

Αυτός ο σχηματισμός μεγέθους ταξιαρχίας, περίπου 3.000 στρατιωτών, μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο μέσα σε 18 ώρες.

Η 82η μονάδα είναι η κύρια μονάδα αναγκαστικής εισόδου του Στρατού, εκπαιδευμένη να διεξάγει επιθέσεις με αλεξίπτωτα, να καταλαμβάνει αεροδρόμια και να ασφαλίζει έδαφος για τις δυνάμεις που ακολουθούν. Ωστόσο, αναπτύσσεται χωρίς βαριά θωράκιση στην αρχική φάση, περιορίζοντας την ικανότητά της να διατηρεί έδαφος έναντι αντεπιθέσεων.

Η μεραρχία έχει μακρά πολεμική ιστορία, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στη Νορμανδία και την Ολλανδία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πιο πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003. Κινητοποιήθηκε επίσης στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο του 2020 μετά τη δολοφονία από τις ΗΠΑ του Κασέμ Σουλεϊμανί, ανώτερου διοικητή του IRGC.

Τι θα μπορούσαν να κάνουν αυτές οι δυνάμεις;

Η συγκέντρωση έχει επικεντρώσει την προσοχή σε ένα στενό σύνολο πιθανών αποστολών και όχι σε οποιοδήποτε είδος επίγειας εκστρατείας, λένε οι ειδικοί.

Ο Ρούμπεν Στιούαρτ, ανώτερος ερευνητής για τον χερσαίο πόλεμο στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), δήλωσε στο Al Jazeera ότι μια χερσαία εκστρατεία δεν είναι πιθανή σε αυτό το σημείο.

Η εισβολή στο Ιράκ το 2003 απαιτούσε περίπου 160.000 στρατιώτες για μια χώρα που έχει το ένα τέταρτο του μεγέθους του Ιράν, σημείωσε, ενώ η μάχιμη δύναμη που αναπτύσσεται αυτήν τη στιγμή, μη συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών στρατευμάτων, αποτελείται από δύο τάγματα Αμερικανών Πεζοναυτών και δύο τάγματα αλεξιπτωτιστών, καθένα από τα οποία αποτελείται από περίπου 800 άτομα – συνολικά περίπου 3.600.

«Η δύναμη που αναπτύσσεται είναι συνεπής με διακριτές, χρονικά περιορισμένες επιχειρήσεις, όχι με μια παρατεταμένη επίγεια εκστρατεία. Και οι δύο είναι δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, αρθρωτές, σχεδιασμένες για επιδρομές, καταλήψεις βασικών εδαφών και αποστολές μικρής διάρκειας με περιορισμένη παρουσία», δήλωσε ο Stewart.

Σημείωσε επίσης: «Αυτό που απουσιάζει αξιοσημείωτα είναι οι βαριές θωρακισμένες μονάδες, το βάθος της εφοδιαστικής και οι δομές διοίκησης που απαιτούνται για έναν παρατεταμένο χερσαίο πόλεμο. Στην πράξη, πρόκειται για μια δύναμη που μπορεί να δράσει γρήγορα και επιλεκτικά, αλλά όχι για μια δύναμη που θα μπορούσε να διατηρήσει επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο Ιράν ή για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ενώ δεν έχει διαταχθεί καμία χερσαία επιχείρηση, η κλίμακα και η σύνθεση των δυνάμεων, σε συνδυασμό με τις δημόσιες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον τρία σενάρια μπορεί να βρίσκονται υπό εξέταση.

Αυτά περιλαμβάνουν την κατάληψη ή τον αποκλεισμό της νήσου Kharg, την εκκαθάριση της ακτογραμμής του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και, στο πιο επακόλουθο σενάριο, την εξασφάλιση του πυρηνικού υλικού του Ιράν.

Το νησί Χάργκ, ένα κοραλλιογενές έξαρμα μήκους πέντε μιλίων (8 χιλιομέτρων), περίπου 26 χιλιόμετρα (16 μίλια) από τις νοτιοδυτικές ακτές του Ιράν, διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα προκάλεσαν ζημιές στις στρατιωτικές υποδομές εκεί, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου του.

Πέρα από το Χάργκ, οι δυνάμεις των πεζοναυτών των ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επιδρομές με ελικόπτερα εναντίον ιρανικών πυραυλικών θέσεων, αποθεμάτων ναρκών και σκαφών ταχείας επίθεσης κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ.

Από τις τρεις επιλογές, η διασφάλιση του Στενού του Ορμούζ είναι το πιο ρεαλιστικό επιχειρησιακό σενάριο, δήλωσε ο Stewart.

Αυτό πιθανότατα θα λάβει τη μορφή «περιορισμένης δράσης κατά μήκος του Πορθμού του Ορμούζ, όπως η διασφάλιση βασικού θαλάσσιου εδάφους ή η καταστολή απειλών για τη ναυτιλία. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις δυνατότητες των αμφίβιων και αεροπορικών δυνάμεων που επιχειρούν από θαλάσσιες και περιφερειακές βάσεις», είπε.

Η κατάληψη του νησιού Χάργκ είναι τεχνικά εφικτή αλλά πιο κλιμακωτή, πρόσθεσε, δεδομένης της κεντρικής του θέσης στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. «Αντίθετα, η διασφάλιση του πυρηνικού υλικού του Ιράν θα ήταν η λιγότερο ρεαλιστική με αυτή τη δύναμη, καθώς θα απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη, διαρκή χερσαία παρουσία», δήλωσε ο Stewart.

Συνολικά, «ο υψηλότερος κίνδυνος κλιμάκωσης προέρχεται από επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές όπως το νησί Χάργκ ή πυρηνικές εγκαταστάσεις, κάτι που πιθανότατα θα πυροδοτούσε μια ευρύτερη ιρανική αντίδραση», είπε. «Σε γενικές γραμμές, καθώς επιπλέον αμερικανικές δυνάμεις σύρονται στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ο κίνδυνος άλλοι παράγοντες να εκμεταλλευτούν τη μειωμένη παρουσία ή προσοχή των ΗΠΑ αλλού, επομένως η δυναμική της κλιμάκωσης πρέπει να αξιολογηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στο άμεσο θέατρο».

Τα σχόλια του Ρούμπιο σχετικά με την ασφάλεια του πυρηνικού υλικού έχουν επίσης εγείρει την πιθανότητα επιχειρήσεων που θα στοχεύουν βασικές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Νατάνζ, Φόρντοου και του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν. Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν ήδη χτυπηθεί από αέρος.

Ο απόστρατος ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε σε πρόσφατο άρθρο γνώμης του Bloomberg ότι οποιαδήποτε επίθεση στο νησί Kharg θα αντιμετωπίσει «μαζικές επιθέσεις με drones, μικρά σκάφη γεμάτα εκρηκτικά και πυραύλους» κατά τη διέλευση από το στενό.

Πρόσθεσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις στο νησί θα μπορούσαν «εύκολα να νικηθούν από τα πρώτα κύματα αμερικανικών δυνάμεων», αλλά προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να είναι γεμάτο με εκρηκτικά.

Διπλωματία παράλληλα με κλιμάκωση

Η στρατιωτική ενίσχυση εξελίσσεται παράλληλα με μια κατακερματισμένη και αβέβαιη διπλωματική προσπάθεια και γίνεται καλύτερα κατανοητή ως «καταναγκαστική μόχλευση παρά ως απόφαση για πόλεμο», δήλωσε ο Stewart.

«Μεταφέροντας δυνάμεις στο θέατρο των επιχειρήσεων, οι ΗΠΑ αυξάνουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ, σηματοδοτώντας ότι έχουν επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας».

Ο Stewart προειδοποίησε, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια λεπτή πράξη εξισορρόπησης. «Καθώς τα επίπεδα των δυνάμεων αυξάνονται, ιδιαίτερα εάν επεκταθούν πέρα ​​από τις μονάδες ταχείας αντίδρασης σε βαρύτερους, παρατεταμένους σχηματισμούς, η πολιτική και επιχειρησιακή ορμή γίνεται πιο δύσκολο να αντιστραφεί. Προς το παρόν, η ανάπτυξη παραμένει κάτω από αυτό το όριο, αλλά η συνεχιζόμενη συσσώρευση θα αύξανε τον κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης ή μειωμένης διπλωματικής ευελιξίας».

Στις 24 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν καταλήξει σε 15 σημεία συμφωνίας στις συνομιλίες που αποσκοπούσαν στον τερματισμό της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις ως «πολύ, πολύ ισχυρές».

Ωστόσο, το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε μηνύματα από «ορισμένα φιλικά κράτη που μετέφεραν το αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου», προσθέτοντας ότι «δόθηκαν οι κατάλληλες απαντήσεις».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ εξέδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ ή να αντιμετωπίσει επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του. Ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ανακοίνωσε μια πενθήμερη παράταση, επικαλούμενος «παραγωγικές» συνομιλίες.

Στο επίκεντρο των αναδυόμενων διπλωματικών προσπαθειών βρίσκεται το Πακιστάν, το οποίο έχει κινηθεί για να τοποθετηθεί ως πιθανός ενδιάμεσος.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, μίλησε με τον Τραμπ την Κυριακή, ενώ ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ είχε συνομιλίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν τη Δευτέρα, τονίζοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση.

Ο Σαρίφ αργότερα δημοσιοποίησε την προσφορά σε μια ανάρτηση στο X στις 24 Μαρτίου, επισημαίνοντας τον Τραμπ, τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και νιώθει τιμή να φιλοξενήσει τη διευκόλυνση ουσιαστικών και οριστικών συνομιλιών για μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης», έγραψε.

Με πληροφορίες από: Al Jazzeera