Η αμερικανική προεδρία ζήτησε χθες Τετάρτη από το Κογκρέσο να εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό περίπου 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το «μεγαλύτερο» μέρος του οποίου προορίζεται να καλύψει «επείγουσες ανάγκες» συνδεόμενες με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Τα 67 δισεκ. και πλέον από το ποσό αυτό θα διατεθούν στο Πεντάγωνο, ιδίως για «επιχειρησιακά κόστη» του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και για την «αποκατάσταση των αποθεμάτων πυρομαχικών», αναφέρει έγγραφο του διευθυντή προϋπολογισμού της προεδρίας Ρας Βοτ που διαβιβάστηκε στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Επιπλέον, 11,1 δισεκ. δολάρια προορίζονται για να βοηθηθούν οι Αμερικανοί αγρότες.

Παράλληλα, το υπουργείο Ενέργειας θα λάβει 672 εκατομμύρια δολάρια που αφορούν «δραστηριότητες προορισμένες για τον πλήρη και επαληθεύσιμο τερματισμό της δυνατότητας του Ιράν να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», κατά το κείμενο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα λάβει 300 εκατ. δολάρια για έργα βελτίωσης της ασφάλειας και ανακαίνισης διπλωματικών εγκαταστάσεων σε χώρες κοντά στο Ιράν — πολλά διπλωματικά κτίρια μπήκαν στο στόχαστρο της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης.

«Προτρέπω το Κογκρέσο να ενεργήσει για αυτά τα σημαντικά και επείγοντα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν», καταλήγει ο Ράσελ Βοτ στο κείμενο που απευθύνει στον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.