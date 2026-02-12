Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι υπερασπίστηκε με πάθος τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 11/2, καταθέτοντας στην Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσπαθώντας να γυρίσει «σελίδα» από την κριτική για τον χειρισμό των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης ακρόασης, η Γενική Εισαγγελέας φώναζε επανειλημμένα στους Δημοκρατικούς και παρουσίασε τον εαυτό της ως την κύρια προστάτιδα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Πολιορκημένη από ερωτήσεις για τον Έπσταϊν και κατηγορίες για ένα «πολιτικοποιημένο» Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Μπόντι απάντησε επιθετικά, χλεύασε τους Δημοκρατικούς, επαίνεσε τον Τραμπ για την απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς και τον παρουσίασε ως θύμα προηγούμενων ερευνών και παραπομπών. «Κάθεστε εδώ και επιτίθεστε στον πρόεδρο και δεν πρόκειται να το ανεχτώ», είπε στους νομοθέτες.

Στοχεύοντας να στηρίξουν τη Μπόντι εν μέσω μιας καταιγίδας Δημοκρατικών επικρίσεων, οι Ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν να πάνε τη συζήτηση σε ζητήματα επιβολής του νόμου, όπως το βίαιο έγκλημα και η παράνομη μετανάστευση.

Η Μπόντι, από την πλευρά της, απέτρεψε επανειλημμένα ερωτήσεις από τους Δημοκρατικούς όσο αφορά το σκάνδαλο Έπσταϊν, απαντώντας αντ’ αυτών με επιθέσεις που φαινόταν να προέρχονται από «τίτλους ειδήσεων», προσπαθώντας να τους παρουσιάσει ως αδιάφορους για τη βία στις περιφέρειές τους.

Οι Δημοκρατικοί εξοργίστηκαν καθώς η Μπόντι αρνήθηκε ξανά και ξανά να απαντήσει άμεσα.

Με τα θύματα του Έπσταϊν να παρακολουθούν την ακρόαση, η Μπόντι υπερασπίστηκε τον χειρισμό των αρχείων, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από τις επιτυχίες του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν αρχικά προκαλέσει τον σάλο γύρω από τα αρχεία, ενώ η ίδια είχε μοιράσει ντοσιέ σε συντηρητικούς influencers πέρυσι.

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις της, η Μπόντι είπε στα θύματα του Έπσταϊν να απευθυνθούν στις αρχές επιβολής του νόμου με οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κακοποίησή τους και ότι «λυπάται βαθιά» για όσα έχουν υποστεί. Τους διαβεβαίωσε ότι «οποιαδήποτε κατηγορία για ποινικό αδίκημα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα διερευνηθεί».

Ωστόσο, αρνήθηκε όταν πιέστηκε από τη βουλευτή των Δημοκρατικών Pramila Jayapal, να γυρίσει και να αντιμετωπίσει τα θύματα του Έπσταϊν κοιτώντας τα κατάματα στο ακροατήριο και να ζητήσει συγγνώμη για όσα «τους έχει υποβάλει» το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ, κατηγορώντας τη Δημοκρατική για «θεατρικότητα».

Η ακρόαση εξελίχθηκε γρήγορα σε κομματική σύγκρουση, με επανειλημμένες προσβολές από τη Μπόντι προς τους Δημοκρατικούς. Η βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν από το Μέριλαντ κατηγόρησε τη Μπόντι ότι αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις, οδηγώντας τη Γενική Εισαγγελέα να τον χαρακτηρίσει «ξεφτιλισμένο δικηγόρο».

Η βουλευτής Μπέκα Μπάλιντ επισήμανε ότι οι Αμερικανοί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια για τους δεσμούς των αξιωματούχων Τραμπ με τον Έπσταϊν, ενώ ο Τόμας Μάσι τόνισε ότι η δημοσιοποίηση των προσωπικών πληροφοριών των θυμάτων ήταν «το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει».

Η Μπόντι δήλωσε ότι επικεντρώθηκε στα αρχεία λόγω της αναφοράς του Τραμπ σε αυτά.

Οι ελλείψεις στις διαγραφές των αρχείων αποκάλυψαν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, αν και αξιωματούχοι του Υπουργείου τόνισαν ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσουν τα θύματα.

Παρά τις υποσχέσεις διαφάνειας και την αναθεώρηση των αρχείων, το Υπουργείο δήλωσε ότι δεν υπήρχε «λίστα πελατών» του Έπσταϊν και δεν υπήρχε λόγος για περαιτέρω δημοσιοποίηση.

Η ακρόαση έλαβε χώρα ένα χρόνο μετά την έναρξη της θητείας της Μπόντι, η οποία έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να στοχοποιεί πολιτικούς εχθρούς του προέδρου.

Παρά τις επικρίσεις, η Μπόντι επαίνεσε το έργο του υπουργείου στη μείωση του βίαιου εγκλήματος και δήλωσε αποφασισμένη να το επαναφέρει στις βασικές του αποστολές, μετά από χρόνια «διογκωμένης γραφειοκρατίας και πολιτικής οπλοποίησης».

Ο Ρεπουμπλικάνος Τζιμ Τζόρνταν υποστήριξε ότι υπό τη Μπόντι, το Υπουργείο επέστρεψε στις βασικές του αποστολές: να υποστηρίζει το κράτος δικαίου, να καταδιώκει τους κακούς και να διατηρεί τους Αμερικανούς ασφαλείς.

Η παραδοχή ότι ο Έπσταϊν δεν είχε λίστα πελατών αντιστρέφει μια θεωρία που είχε βοηθήσει να προωθηθεί η κυβέρνηση Τραμπ, ενώ η Μπόντι εξήγησε ότι αναφερόταν στα αρχεία συνολικά, όχι σε συγκεκριμένη λίστα πελατών.

με πληροφορίες από: Associated Press