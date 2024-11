Η αστυνομία του Λας Βέγκας, συνέλαβε 57 απεργούς εργαζόμενους καζίνο την Πέμπτη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το Virgin Hotels Las Vegas, σύμφωνα με την Ένωση Μαγειρικής σε ανάρτησή της στο X.

Room attendants at Virgin Hotels LV clean 15 hotel rooms per day—stripping dirty linens, emptying trash, making beds, cleaning toilets—in 30 to 45 minutes per room.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

For their trouble, Virgin has proposed a raise of about 30¢ per year, said @Culinary226 https://t.co/Tb2oe1OWVB

— Natascha Elena (@nataschaelena) November 22, 2024