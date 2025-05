Στα κρατητήρια οδηγήθηκε ο δήμαρχος του Νιούαρκ, της μεγαλύτερης πόλης του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος είναι και υποψήφιος για κυβερνήτης της Πολιτείας με το Δημοκρατικό κόμμα.

NEWARK, N.J. (AP) — New Jersey mayor is arrested at ICE detention center where he was protesting its opening, acting US attorney says.

Ο Ρας Μπαράκα συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια μιας κινητοποίησης διαμαρτυρίας σε κέντρο κράτησης μεταναστών, έπειτα από μια αντιπαράθεση στην οποία συμμετείχαν και τρία μέλη του Κογκρέσου που ζητούσαν να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις.

Today is seemingly a historic day for the “no one is above the law” democrats that were so loud during the last administration.

Here we see Newark, NJ Mayor Baraka being taken into custody after attempting to storm a newly established ICE facility.#CityLife #newark #RasBaraka… pic.twitter.com/tLih0MXRcN

