Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε στην οριστικοποίηση μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας-πλαισίου με τη Lockheed Martin.

Η συμφωνία ορίζει την προμήθεια τουλάχιστον 850 μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) F-35 Lightning II, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, με στόχο την αναβάθμιση και τη θωράκιση του αεροπορικού στόλου των ΗΠΑ.

Προϋπόθεση η έγκριση από το Κογκρέσο

Όπως διευκρινίστηκε από το Πεντάγωνο, η υλοποίηση του προγράμματος τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από το αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο καλείται να αποδεσμεύσει τα σχετικά κονδύλια.

Πέραν των ίδιων των μαχητικών κρούσης, η δεκαετής σύμβαση καλύπτει την προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών, τον εξειδικευμένο εξοπλισμό προσαρμογής, καθώς και τη συνολική τεχνική υποστήριξη του στόλου.

Ιδιωτικές επενδύσεις 7 δισ. δολαρίων στη βιομηχανική βάση

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η κατασκευάστρια εταιρεία, η Lockheed Martin θα διοχετεύσει κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επενδύσεις αυτές θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση των παραγωγικών και εφοδιαστικών υποδομών του προγράμματος F-35.

Επιτάχυνση της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα

Ο Υφυπουργός Άμυνας, Μάικλ Π. Ντάφι, σημείωσε ότι ο συνδυασμός σταθερών μακροπρόθεσμων παραγγελιών και ιδιωτικών κεφαλαίων μετασχηματίζει ριζικά τον αμυντικό-βιομηχανικό τομέα των ΗΠΑ, επιτρέποντας την ταχεία παραγωγή σε ευρεία κλίμακα.

Από την πλευρά της, η Lockheed Martin επιβεβαίωσε σε ξεχωριστή τοποθέτηση ότι το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει σταθερό ρυθμό κατασκευής 156 αεροσκαφών ανά έτος.