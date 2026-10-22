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Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε στην οριστικοποίηση μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας-πλαισίου με τη Lockheed Martin.
Η συμφωνία ορίζει την προμήθεια τουλάχιστον 850 μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) F-35 Lightning II, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, με στόχο την αναβάθμιση και τη θωράκιση του αεροπορικού στόλου των ΗΠΑ.
Προϋπόθεση η έγκριση από το Κογκρέσο
Όπως διευκρινίστηκε από το Πεντάγωνο, η υλοποίηση του προγράμματος τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από το αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο καλείται να αποδεσμεύσει τα σχετικά κονδύλια.
Πέραν των ίδιων των μαχητικών κρούσης, η δεκαετής σύμβαση καλύπτει την προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών, τον εξειδικευμένο εξοπλισμό προσαρμογής, καθώς και τη συνολική τεχνική υποστήριξη του στόλου.
Ιδιωτικές επενδύσεις 7 δισ. δολαρίων στη βιομηχανική βάση
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η κατασκευάστρια εταιρεία, η Lockheed Martin θα διοχετεύσει κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι επενδύσεις αυτές θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση των παραγωγικών και εφοδιαστικών υποδομών του προγράμματος F-35.
Επιτάχυνση της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα
Ο Υφυπουργός Άμυνας, Μάικλ Π. Ντάφι, σημείωσε ότι ο συνδυασμός σταθερών μακροπρόθεσμων παραγγελιών και ιδιωτικών κεφαλαίων μετασχηματίζει ριζικά τον αμυντικό-βιομηχανικό τομέα των ΗΠΑ, επιτρέποντας την ταχεία παραγωγή σε ευρεία κλίμακα.
Από την πλευρά της, η Lockheed Martin επιβεβαίωσε σε ξεχωριστή τοποθέτηση ότι το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει σταθερό ρυθμό κατασκευής 156 αεροσκαφών ανά έτος.