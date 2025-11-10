Μέλη της αμερικανικής Γερουσίας κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να τερματιστεί, ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, η δημοσιονομική παράλυση που έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 40 ημέρες – χρονικό διάστημα άνευ προηγουμένου -, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι γερουσιαστές, Ρεπουμπλικάνοι και κάποιοι Δημοκρατικοί, έκλεισαν προσωρινή συμφωνία, που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και Fox News, και αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν είναι πάντως ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο αν η συμφωνία θα εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως απαιτείται, σημείωσε το πρώτο δίκτυο.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε στον Τύπο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το Σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και να υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς, η συμφωνία στη Γερουσία θα επιτρέψει να αναχρηματοδοτηθεί το SNAP, πρόγραμμα ενισχύσεων για την αγορά τροφίμων που ωφελεί 42 εκατομμύρια Αμερικανούς — η καταβολή των ποσών εμποδιζόταν εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

Προβλέπει ακόμη ακύρωση των απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα και ψηφοφορία για την παράταση των κρατικών ενισχύσεων για προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης που εκπνέουν στο τέλος της χρονιάς.

Η πρόταση «θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς από καταχρηστικές απολύσεις, θα επανεντάξει όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εγγυηθεί πως οι υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους», σημείωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν σε ανακοίνωσή του.

My statement on the funding deal to reopen government, protect federal employees, and vote to protect health care pic.twitter.com/1ITfj3mLoq — Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) November 10, 2025

Πάντως ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ στηλίτευσε το ότι η συμφωνία δεν προβλέπει παράταση των ενισχύσεων για την περίθαλψη και την υγεία απευθείας αλλά ψηφοφορία γι’ αυτό, τονίζοντας πως «θα ψηφίσει όχι» και δηλώνοντας ότι «αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί» από το βήμα.

America is in the midst of a Republican-made health care crisis—a crisis so severe, so urgent, and so devastating for American families that I cannot support a continuing resolution that fails to address it. I am voting NO. pic.twitter.com/qfiMma6y5D — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 10, 2025

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP,CNN και Fox News

Επιμέλεια: Α.Α.