Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στην Ουάσινγκτον με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα ύστερα από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

Ο πρώτος έλεγχος των Αρχών εντός του κτιρίου δεν οδήγησε στην εύρεση κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Ωστόσο με ειδοποίηση ενημερώνεται το προσωπικό να αποφεύγει τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC).

«Το προσωπικό παρακαλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».

