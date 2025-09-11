Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στην Ουάσινγκτον με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα ύστερα από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

A large police presence can be seen outside the Headquarters of the Democratic National Committee (DNC) in Washington, following a reported bomb threat made against the building, according to Fox News. pic.twitter.com/4g9b2Gkxd6 — OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025

Ο πρώτος έλεγχος των Αρχών εντός του κτιρίου δεν οδήγησε στην εύρεση κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Ωστόσο με ειδοποίηση ενημερώνεται το προσωπικό να αποφεύγει τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC).

«Το προσωπικό παρακαλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».