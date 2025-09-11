Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στην Ουάσινγκτον με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα ύστερα από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.
A large police presence can be seen outside the Headquarters of the Democratic National Committee (DNC) in Washington, following a reported bomb threat made against the building, according to Fox News. pic.twitter.com/4g9b2Gkxd6
— OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025
Ο πρώτος έλεγχος των Αρχών εντός του κτιρίου δεν οδήγησε στην εύρεση κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού.
Ωστόσο με ειδοποίηση ενημερώνεται το προσωπικό να αποφεύγει τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον.
Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC).
«Το προσωπικό παρακαλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».
BREAKING: Police in Washington DC are responding to a ‘bomb threat’ at the Democratic National Committee headquarters. They say a sweep of the building is underway, but no explosives have been found so far.https://t.co/gliWncwoca
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/ms0Y19t7dg
— Sky News (@SkyNews) September 11, 2025