Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε πως το Ιράν συνεχίζει τις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποσκοπεί στην επίτευξη μιας συμφωνίας.

Εξηγώντας τα αίτια των πρόσφατων πληγμάτων, η Λέβιτ υπογράμμισε ότι «οφείλονται στην αθέτηση, από την πλευρά του Ιράν, του μνημονίου συνεννόησης που είχαμε συνάψει».

Όπως διευκρίνισε, βάσει των όσων είχαν συμφωνηθεί, απαγορευόταν στους Ιρανούς να βάλουν κατά εμπορικών σκαφών που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ. «Εντούτοις, πήραν την ολέθρια για εκείνους απόφαση να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Αμερικανίδα αξιωματούχος σημείωσε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ διεξάγεται κανονικά για όσα πλοία δεν έχουν ως προορισμό ή αφετηρία τα λιμάνια του Ιράν.

Μάλιστα, τόνισε πως το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διατηρεί την παρουσία του στην περιοχή προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτής ακριβώς της διαδικασίας.