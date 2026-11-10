Στα χέρια των ομοσπονδιακών Αρχών των ΗΠΑ βρίσκεται ο Ιρανός Farzad «Tony» Toutouni, γνωστός στα social media ως ο «βασιλιάς του Instagram», ο οποίος είχε συγκεντρώσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους προβάλλοντας έναν προκλητικό τρόπο ζωής με γυμνά μοντέλα, πολυτελή αυτοκίνητα, μετρητά και ξέφρενα πάρτι.

Ο 55χρονος Ιρανός υπήκοος συνελήφθη στις 27 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), μετά την παράνομη είσοδό του στη χώρα από τον Καναδά.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ο Toutouni είχε μακρύ ποινικό παρελθόν που φέρεται να ξεκινά από το 1989 και περιλαμβάνει υποθέσεις απαγωγής, ληστείας, εκβίασης, πλαστογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Η ζωή των εκατομμυρίων στο Hollywood Hills

Ο Toutouni διέμενε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε έπαυλη αξίας περίπου 5 εκατ. δολαρίων στους Hollywood Hills και παρουσίαζε δημόσια τη χλιδάτη ζωή του μέσω του λογαριασμού @lunatic_living στο Instagram.

Στις αναρτήσεις του εμφανιζόταν με δεσμίδες μετρητών, γυμνές ή ελάχιστα ντυμένες γυναίκες, ιδιωτικά αεροσκάφη, γρήγορα αυτοκίνητα και πολυτελή πάρτι, ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις Αρχές, απέφευγε τον εντοπισμό του από τις υπηρεσίες μετανάστευσης.

Ο ίδιος αυτοπαρουσιαζόταν ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και χρησιμοποιούσε στην online βιογραφία του τον χαρακτηρισμό «Pelvis Philanthropist».

Σε μία από τις αναρτήσεις του εμφανίζεται μέσα σε ιδιωτικό τζετ, έχοντας τρεις γυναίκες στην αγκαλιά του και δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων μπροστά του, γράφοντας ότι ζει κάθε ημέρα «σαν να είναι η τελευταία».

Σε άλλη φωτογραφία ποζάρει ημίγυμνος σε πολυτελές διαμέρισμα, έχοντας μία γυμνή γυναίκα στον ώμο του, ενώ στο άλλο χέρι κρατά πιάτο με φαγητό.

Οι συλλήψεις και οι καταδίκες

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Toutouni, ο οποίος χρησιμοποιούσε επίσης το μικρό όνομα Robert, είχε φτάσει νόμιμα στις ΗΠΑ το 1983 και στη συνέχεια ενεπλάκη σε σειρά σοβαρών υποθέσεων.

Σύμφωνα με την ICE, στο παρελθόν είχε συλληφθεί για απειλές, εγκληματική συνωμοσία, καθώς και για κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενων ουσιών.

Οι Αρχές αναφέρουν ακόμη ότι είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση άνω των 16 μηνών για αδικήματα που περιλάμβαναν πλαστές επιταγές, μεγάλη κλοπή, συνωμοσία, πλαστογραφία, απαγωγή, ληστεία και εκβίαση.

Το 1993 δικαστής μετανάστευσης είχε διατάξει την απομάκρυνσή του από τις ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, παρέμεινε στη χώρα.

Το 1999 εκδόθηκε νέα απόφαση απέλασης και ο Toutouni φέρεται να απελάθηκε στο Μεξικό.

Πέρασε τον ποταμό με ηλεκτρική σχεδία

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο ίδιος στις αμερικανικές Αρχές, επέστρεψε παράνομα στις ΗΠΑ περίπου στις 4 Απριλίου 2011, περνώντας τα σύνορα κοντά στο Saint Clair του Μίσιγκαν.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι διέσχισε τον ποταμό χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σχεδία την οποία είχε αγοράσει στον Καναδά.

Τα επόμενα χρόνια έχτισε στα social media την εικόνα ενός ακραίου party animal, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής γεμάτο χλιδή, γυναίκες και πολυτελή οχήματα.

Σε πρόσφατες αναρτήσεις του εμφανιζόταν μάλιστα στο Burning Man, όπου γιόρταζε μαζί με γυναίκες σε ένα εντυπωσιακό campsite με ειδικά διαμορφωμένο τροχόσπιτο και ψυχεδελική διακόσμηση.