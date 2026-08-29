Σε τροχιά άμεσης απέλασης από το αμερικανικό έδαφος βρίσκεται ο Μάιλο Γιαννόπουλος. Ο αμφιλεγόμενος Βρετανός ακροδεξιός αναλυτής, με ελληνικές ρίζες, προσήχθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς εκκρεμεί σε βάρος του τελεσίδικη απόφαση απομάκρυνσης, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία των τοπικών Αρχών.

Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια της Νέας Ορλεάνης.

Αυτή τη στιγμή, ο Γιαννόπουλος έχει μεταφερθεί και παραμένει σε ειδική δομή κράτησης της ICE στη Λουιζιάνα.

Η παρουσία του στην περιοχή σχετιζόταν με μια προγραμματισμένη μουσική εκδήλωση, στην οποία επρόκειτο να εμφανιστεί ο ράπερ Ye (πρώην Kanye West).

Στο παρελθόν, ο Γιαννόπουλος είχε αναλάβει ρόλο συμβούλου και μάνατζερ, προωθώντας τις επαγγελματικές και πολιτικές δραστηριότητες του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Η ειρωνεία με τις δηλώσεις υπέρ της ICE

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ίδιος ο σχολιαστής είχε ταχθεί επανειλημμένα και δημόσια υπέρ των σκληρών μέτρων κατά των μεταναστών, χρησιμοποιώντας συχνά ακραία ρητορική.

Ιούνιος 2025: Είχε ταχθεί υπέρ της τοποθέτησης αυστηρών σημείων ελέγχου της ICE σε κάθε δημόσιο χώρο της Καλιφόρνια —από υπεραγορές μέχρι βενζινάδικα— ζητώντας την ακαριαία απέλαση όσων δεν διέθεταν έγγραφα παραμονής.

Σεπτέμβριος 2025: Υποστήριζε ανοιχτά την παροχή πλήρους νομικής ασυλίας στα στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του υπογράμμιζε πως η προτεραιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης οφείλει να είναι η μαζική απομάκρυνση εκατομμυρίων ατόμων, θεωρώντας το ζήτημα αυτό κρισιμότερο από οποιαδήποτε οικονομική πρόκληση.