Ένας άνδρας που παραδέχτηκε ότι είχε όπλα, καθώς και ένα τόξο και βέλη στο όχημά του, συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (16/7), σε απόσταση λίγων μέτρων από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μέλη της αστυνομίας του Καπιτωλίου (USCP) είδαν ένα «ασυνήθιστο όχημα» στη Λεωφόρο Πενσιλβάνια, με ένα τρίκυκλο δεμένο στην οροφή του. «Κοιτάζοντας από πιο κοντά, οι αστυνομικοί είδαν ένα τόξο με βέλη και μια άδεια θήκη περιστρόφου, σε κοινή θέα», ανέφερε η ανακοίνωση.

US Capitol Police detained a man just steps from the US Capitol this morning.

The man admitted to having guns and a bow and arrow in his vehicle just north of a close-by barricade, USCP say in a statement shared with NBC News. pic.twitter.com/qYn73sCwBw

