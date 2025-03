Τεξανή μαία, στην οποία ανήκουν κλινικές, συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες επειδή έκανε «παράνομες αμβλώσεις» στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου όπου οι επεμβάσεις αυτής της φύσης είναι πλέον απαγορευμένες σχεδόν ανεξαίρετα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα.

Πρόκειται για την πρώτη ποινική υπόθεση αυτής της φύσης στο Τέξας, μια από τις αμερικανικές πολιτείες όπου η νομοθεσία κατά των αμβλώσεων έχει γίνει από τις πιο περιοριστικές στη χώρα, αφότου το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο αναίρεσε τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος σε τέτοιες επεμβάσεις το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

On March 17, 2025, Maria Margarita Rojas, a 48-year-old Houston-area midwife, was arrested for allegedly performing illegal abortions at her clinics in northwest Houston, including Clinica Waller Latinoamericana and others.

Η Μαρία Μαργαρίτα Ρόχας, 48 ετών, πλέον αντιμετωπίζει ποινή ως και είκοσι ετών κάθειρξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα (πολιτειακού υπουργού Δικαιοσύνης) Κεν Πάξτον, η μαία, «γνωστή με το όνομα Δρ. Μαρία», διώκεται επειδή έκανε αμβλώσεις σε τρεις κλινικές στο βορειοδυτικό Χιούστον. Οι δομές υγείας αυτές της ανήκουν.

🇺🇸 BREAKING – Maria Margarita Rojas, a physician from Texas, has been apprehended for operating an abortion clinic and performing unlawful procedures, marking her as the first doctor detained under the state’s pro-life laws. pic.twitter.com/2oa1IAtVPh

— The Global Beacon (@globalbeaconn) March 17, 2025