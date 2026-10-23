Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ήθελε να διακοσμήσει το γραφείο του με μια τεράστια υδρόγειο σφαίρα που ανήκε στον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, τον 34ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Όμως οι συνεργάτες του την έσπασαν, επιχειρώντας να τη μεταφέρουν βιαστικά, έγραψε την Πέμπτη η εφημερίδα Washington Post.

Η υδρόγειος, την οποία χρησιμοποιούσε ο Αϊζενχάουερ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν εδώ και πολλά χρόνια μέρος της διακόσμησης του Πενταγώνου και γενιές αξιωματούχων φρόντιζαν για την ασφάλειά της. Τον Φεβρουάριο, το γραφείο του υπουργού έστειλε μια δική του ομάδα για να μεταφέρει τη σφαίρα, που είναι διαμέτρου 70 εκατοστών, αν και τα ιστορικά αντικείμενα του υπουργείου συνήθως τα χειρίζονται έμπειροι συντηρητές.

Ο υπουργός επέδειξε «προφανή έλλειψη υπομονής» είπε μια πηγή στην εφημερίδα.

Κατά την επιχείρηση μεταφοράς, το μη εκπαιδευμένο προσωπικό έριξε την υδρόγειο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια ρωγμή και να «χαθεί» ένα τμήμα του ωκεανού κοντά στην Αρκτική. Η τρύπα είναι εμφανής στη φωτογραφία που δημοσιεύει η Washington Post. Σε άλλη φωτογραφία, στη μπλε μοκέτα του Πενταγώνου διακρίνονται μικρά θραύσματα στη βάση της σφαίρας, η οποία στηρίζεται σε ένα εντυπωσιακό ξύλινο πλαίσιο.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα «ατύχημα» αλλά αφορούσε ένα «αντίγραφο της υδρογείου του Αϊζενχάουερ», χαρακτηρίζοντας «άνευ σημασίας» το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ο Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας, ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ 1953-61. Ήταν γνωστός για την αγάπη του στις υδρογείους, τις οποίες χρησιμοποιούσε συχνά όταν κατάρτιζε τη στρατιωτική στρατηγική του.

Φωτογραφία: Getty Images