Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), αμέσως μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσαν η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και εταιρεία μεταφορών.

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

Το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος», διευκρίνισε η UPS σε δελτίο Τύπου.

«Ως αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε επιβεβαιώσει τραυματισμούς ή θανάτους», πρόσθεσε η αμερικανική εταιρεία μεταφορών και παράδοσης δεμάτων.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής δεν αφήνουν πάντως πολλές ελπίδες για επιζώντες.

Η αστυνομία της Λούιβιλ έκανε λόγο μέσω X για «πυρκαγιά και συντρίμμια» στην περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να «μείνουν μακριά» από τον τόπο της τραγωδίας.

@flightradar24 replay of probable UPS MD-11 cargo plane flight 5X2976 involved in a crash immediately after takeoff from #Louisville #SDF airport Time stamp matches, flight ends in area where helicopters currently circling https://t.co/64tBCtbMHw pic.twitter.com/NNBNjUUi5C — WindyCity Weather and News (@WindyCityWxMan) November 4, 2025

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.