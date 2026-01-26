Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Μπάνγκορ του Μέιν, το βράδυ της Κυριακής, μετέδωσε το CNN.

Η τύχη των επιβαινόντων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι επίσημες πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Πηγή της κυβέρνησης που ενημερώθηκε για το περιστατικό ανέφερε στο Reuters ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά τη συντριβή.

Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στις 19:45. Λόγω του ατυχήματος, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό προς το παρόν.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο έρευνας, με τις Αρχές να συλλέγουν πληροφορίες για τα αίτια της συντριβής και την κατάσταση των επιβατών.

 

Πηγές: CNN, Reuters

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΗΠΑ #ιδιωτικό τζετ #Μέιν