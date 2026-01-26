Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Μπάνγκορ του Μέιν, το βράδυ της Κυριακής, μετέδωσε το CNN.

Η τύχη των επιβαινόντων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι επίσημες πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Πηγή της κυβέρνησης που ενημερώθηκε για το περιστατικό ανέφερε στο Reuters ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά τη συντριβή.

🚨 DEVELOPING: A Bombardier Challenger 650 private jet carrying 8 people reportedly crashed on takeoff from Bangor International Airport, Maine, according to a source familiar with the incident. The FAA NOTAM has confirmed that Bangor International Airport is now closed. More… pic.twitter.com/AZTq7Bjbg5 — The Middle East (@A_M_R_M1) January 26, 2026

Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στις 19:45. Λόγω του ατυχήματος, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό προς το παρόν.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο έρευνας, με τις Αρχές να συλλέγουν πληροφορίες για τα αίτια της συντριβής και την κατάσταση των επιβατών.

Πηγές: CNN, Reuters