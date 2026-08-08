Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη την ώρα που επιχειρούσε στη μεγάλη δασική πυρκαγιά της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Πληροφορίες του ABC αναφέρουν ότι το πλήρωμα του ελικοπτέρου πιθανότατα δεν επέζησε, ωστόσο το προσωπικό έκτακτης ανάγκης δεν έχει καταφέρει να τους εντοπίσει, λόγω της φωτιάς.

Πρόκειται για το ελικόπτερο Sikorsky S64, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτων.

BREAKING: A Sikorsky S-64 helicopter (SkyCrane) crashed near Richfield around 10 a.m. Friday, according to the Federal Aviation Administration. The FAA says two people were on board the aircraft. The FAA and the National Transportation Safety Board will investigate the crash,… pic.twitter.com/nVNFtcBtWN — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) August 7, 2026

Η δασική πυρκαγιά στη Γιούτα είναι εξαιρετικά δύσκολα αντιμετωπίσιμη, με την Πυροσβεστική να έχει καταφέρει να ελέγξει μόλις το 19%. Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στις ομάδες διάσωσης την πρόσβαση στο σημείο όπου φέρεται να έπεσε το ελικόπτερο, επομένως δεν υπάρχει προς το παρόν καμία επιπλέον πληροφορία για την τύχη των δύο μελών του πληρώματος.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δήλωσε ότι ένας ερευνητής θα φτάσει στην περιοχή μέχρι αύριο το βράδυ, «όπου θα περιμένουν οι συνθήκες να τους επιτρέψουν να φτάσουν με ασφάλεια στο σημείο της συντριβής».