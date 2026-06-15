Αεροπορική τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή αεροσκάφους στην περιοχή του Μπάτλερ.

Το τραγικό περιστατικό επιβεβαιώθηκε επίσημα από την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας, η οποία ανέλαβε την αρχική ενημέρωση για την κατάσταση στο σημείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η τοπική αστυνομική υπηρεσία μέσω σχετικής ενημέρωσης, το αεροσκάφος κατέπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε πολύ κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στο σημείο της πτώσης για τη διαχείριση της κατάστασης, ενώ οι αρμόδιες αρχές αεροπλοΐας έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο δυστύχημα.

«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες ,12 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X.

Το Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.