Ένα Osprey, υβριδικό αεροσκάφος οριζόντιας και κάθετης προσγείωσης-απογείωσης, των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στη βόρεια Αυστραλία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αρκετοί άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες μετά την συντριβή του κοντά στις νήσους Τίουι, βόρεια του Ντάργουιν, σύμφωνα με το δημόσιο αυστραλιανό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC NEWS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες από το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους στην Αυστραλία, μετέδωσε επίσης το ειδησεογραφικό δίκτυο.

#Breaking: A V-22 Osprey helicopter carrying around 20 US Marines has crashed during an exercise off the coast of Darwin. The crash occurred during 'Predators Run' drills involving personnel from multiple countries. Emergency search underway for unaccounted personnel. #osprey… pic.twitter.com/jrNUiJ0HNt

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 27, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ