Ιδιωτικό αεροσκάφος με δύο επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, η τοποθεσία θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα (τοπική ώρα, 01:30 στην Ελλάδα). Το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Φιλαδέλφειας, το Northeast Philadelphia Airport (PNE) που εξυπηρετεί κυρίως ιδιωτικά τζετ και πτήσεις τσάρτερ.

BREAKING: Philadelphia emergency officials are responding to reports of a plane crash.

Live updates: https://t.co/NGKL87gNbx pic.twitter.com/p8v8oMjcIW — FOX 4 NEWS (@FOX4) February 1, 2025 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨#BREAKING: Citywide emergency response is underway after a small airplane crashed into multiple homes with multiple people hurt

⁰📌#Philadelphia | #PA ⁰⁰Currently Philadelphia police have activated a citywide emergency response as multiple emergency crews rush to the scene… pic.twitter.com/U0Lyd2m3ym — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 31, 2025

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), ένα αεροσκάφος τύπου Learjet 55 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Northeast Philadelphia Airport με προορισμό το αεροδρόμιο Springfield-Branson στο Μισούρι.

BREAKING: Plane crash near Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania. Several homes are on fire, MASSIVE emergency response in-progress. pic.twitter.com/wl6rVCbX5m — Hexdline (@HexdlineNews) January 31, 2025

Η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά την αεροπορική τραγωδία με τους 67 νεκρούς στην Ουάσινγκτον, όπου επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Με πληροφορίες από Philadelphia Inquirer, Reuters, AFP