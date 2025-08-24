Τρόμος στον αέρα για τους επιβάτες αεροσκάφους της American Airlines  το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ουάσινγκτον  καθώς πήρε φωτιά η συσκευή επιβάτη.

Η πτήση 357 της American Airlines είχε προορισμό το Φοίνιξ της Αριζόνας όταν αναφορές για φωτιά στην καμπίνα υποχρέωσαν τους πιλότους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ντάλες» της Ουάσινγκτον.

«Η φωτιά στη συσκευή περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος πριν την προσγείωση», τονίστηκε σε σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό που συνέβη το Σάββατο 23/8 το μεσημέρι τοπική ώρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της American Airlines.

Επιβάτιδα ανέφερε στο ABC News ότι καθόταν σε σειρά εξόδου κινδύνου και κοιμόταν όταν ξύπνησε από αεροσυνοδό που… πήδηξε πάνω στη θέση της για να πάρει τον πυροσβεστήρα. «Άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν. Όταν κοίταξα πίσω μου, μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι κάτι καιγόταν».

