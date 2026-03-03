Η διπλωματία των ΗΠΑ απηύθυνε σύσταση χθες Δευτέρα στους Αμερικανούς πολίτες σε σχεδόν όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, να «φύγουν τώρα» από την περιοχή, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους, εν μέσω του πολέμου που διεξάγουν ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός εναντίον του Ιράν από το Σάββατο.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών Μόρα Ναμντάρ μέσω X, αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.