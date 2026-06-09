Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον ισπανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο eldiario.es, εκτίμησε ότι η Ουάσιγκτον ζυγίζει αυτή τη στιγμή τρία συγκεκριμένα «σενάρια» εναντίον της χώρας του.

Σύμφωνα με τον Κουβανό ηγέτη, οι υποθέσεις αυτές δεν αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας της Αβάνας, αλλά βασίζονται ξεκάθαρα σε επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Τα σενάρια

«Το πρώτο σενάριο είναι να προκαλέσουν, με την οικονομική ασφυξία, μια κοινωνική έκρηξη που θα προσέφερε τη δυνατότητα στην Ουάσιγκτον, με πρόσχημα τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, να επέμβει στρατιωτικά στη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του κράτους της Κούβας.

Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά έναν «διάλογο με σκοπό τον εξαναγκασμό», ο οποίος θα συνοδεύεται από μια διαρκή εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» στην οικονομία του νησιού. Κατά την εκτίμηση του Ντίας-Κανέλ, απώτερος στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της κουβανικής οικονομίας και να επιβάλουν την αλλαγή του πολιτικού συστήματος.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου πολλές ξένες εταιρείες, και κυρίως διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, ανακοινώνουν τη σταδιακή απόσυρσή τους από την Κούβα, υπό τον φόβο των αμερικανικών κυρώσεων.

«Και το τρίτο σενάριο είναι αυτό της απευθείας στρατιωτικής επίθεσης», συμπλήρωσε με νόημα ο πρόεδρος της Κούβας.

Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να χαρακτηρίζει το νησί της Καραϊβικής (το οποίο βρίσκεται μόλις 150 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Φλόριντα) ως μια «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Παρά την κλιμάκωση της έντασης, οι δύο πλευρές διατηρούν ανοιχτούς τους βασικούς διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας.

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, έστειλε επίσης μήνυμα πως η χώρα ερχόμενη αντιμέτωπη με τις προοπτικές αυτές, πρέπει να προετοιμαστεί να αμυνθεί, να αποφύγει οποιονδήποτε «αιφνιδιασμό» και την «ήττα».