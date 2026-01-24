Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν την Παρασκευή 23/1, στους δρόμους της Μινεάπολης και άλλων πόλεων της Μινεσότα, αψηφώντας τις πολικές θερμοκρασίες, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην παρουσία και τη δράση της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η κινητοποίηση συνοδεύτηκε από γενικευμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, κλείσιμο επιχειρήσεων και κάλεσμα για «οικονομικό μπλακάουτ», μετατρέποντας την πολιτεία σε πεδίο ανοιχτής κοινωνικής και πολιτικής σύγκρουσης.

Το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών, «ICE OUT», συμπύκνωσε την απαίτηση για άμεση αποχώρηση των Πρακτόρων της Υπηρεσίας από τη Μινεσότα, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για «καθεστώς φόβου», «κρατική αυθαιρεσία» και «συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οι πορείες κορυφώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ σημαντικές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της πολιτείας της Μινεσότα.

Η κινητοποίηση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Αντιθέτως, αποτελεί την κορύφωση μιας κλιμακούμενης έντασης που ξεκίνησε τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ενίσχυσε δραστικά την παρουσία της ICE στην πολιτεία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η επιχείρηση αυτή συνοδεύτηκε από εκτεταμένες επιδρομές σε γειτονιές με έντονο μεταναστευτικό πληθυσμό, συλλήψεις χωρίς προειδοποίηση και καταγγελίες για χρήση υπερβολικής βίας.

Το σημείο καμπής ήρθε στις αρχές Ιανουαρίου, όταν η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, κάτοικος της Μινεάπολις και Αμερικανίδα πολίτης, σκοτώθηκε από τα πυρά πράκτορα κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Πράκτορας που πυροβόλησε τη γυναίκα ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ωστόσο, μαρτυρίες και στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας αμφισβήτησαν έντονα αυτή την εκδοχή, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης και μετατρέποντας την υπόθεση, σε σύμβολο της αντίστασης κατά της Υπηρεσίας.

Παράλληλα, τις προηγούμενες εβδομάδες καταγράφηκαν περιστατικά συλλήψεων οικογενειών και ανηλίκων, ακόμη και παιδιών μικρής ηλικίας, γεγονός που προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και πυροδότησε αντιδράσεις από Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εκκλησιαστικές Κοινότητες και τοπικούς φορείς.

Ενδεικτικό της έντασης είναι ότι σήμερα περισσότεροι από εκατό κληρικοί συνελήφθησαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Μινεάπολης, όταν πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία και προσευχή ενάντια στις απελάσεις.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές ως «Ημέρα Αλήθειας και Ελευθερίας», με κάλεσμα σε εργαζόμενους, μαθητές και καταναλωτές να απέχουν από κάθε οικονομική δραστηριότητα. Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, ενώ εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους συμμετείχαν στην απεργία, δίνοντας στη διαμαρτυρία χαρακτήρα γενικευμένης κοινωνικής πίεσης.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση υπερασπίστηκε τη δράση της ICE, υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζει τον νόμο και προστατεύει την εθνική ασφάλεια. Τοπικοί αξιωματούχοι της Μινεσότα, ωστόσο, εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους, τονίζοντας ότι η μαζική παρουσία ομοσπονδιακών Πρακτόρων αποσταθεροποιεί την κοινωνική συνοχή και εντείνει το κλίμα φόβου.

Η κινητοποίηση στη Μινεσότα αποκτά πλέον εθνική διάσταση, καθώς θεωρείται από πολλούς προάγγελος ευρύτερων κοινωνικών συγκρούσεων, γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ.

Για τους διαδηλωτές, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη μετανάστευση, αλλά τα όρια της κρατικής εξουσίας, τη λογοδοσία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σε μια πολιτεία που έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο κοινωνικών εξεγέρσεων, η Μινεσότα στέλνει σήμερα ένα ηχηρό μήνυμα: ότι η σύγκρουση γύρω από την ICE δεν είναι απλώς διοικητική ή νομική, αλλά βαθιά πολιτική και κοινωνική.

Με πληροφορίες από: Reuters