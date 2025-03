Διαδοχικές πυρκαγιές ξέσπασαν στο Λονγκ Άιλαντ στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ το Σάββατο (8/3), αναγκάζοντας τις τοπικές Αρχές να προχωρήσουν στο κλείσιμο μεγάλων τμημάτων ενός αυτοκινητόδρομου στην κομητεία Σάφολκ. Συγκεκριμένα η αστυνομία έκλεισε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος αποτελεί οδικό άξονα προς το ανατολικό άκρο του Λονγκ Άιλαντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι πυρκαγιές εκτείνονται σε ακτίνα 11 χιλιομέτρων στην περιοχή γύρω από το Γουεστχάμπτον και το Ίστπορτ στη νότια ακτή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχει ζητηθεί η εκκένωση του Γουεστχάμπτον, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Περισσότερες από 80 υπηρεσίες συμμετέχουν στην κατάσβεση τριών πυρκαγιών στο ανατολικό Λονγκ Άιλαντ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Wildfires out on Long Island. pic.twitter.com/htCqaQ1PJr ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — NYCFireWire (@NYCFireWire) March 8, 2025

🚨 Breaking: The Hamptons on Long Island are on fire. Evacuations are underway. pic.twitter.com/ISFFjOvqVq — Stock Mom™ (@TheRealStockMom) March 8, 2025

«Η πυρκαγιά είναι τεράστια», σύμφωνα με τον επόπτη της πόλης Μπρουκχέιβεν, Νταν Πανίκο, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από ελικόπτερο που δείχνει την έκταση της πυρκαγιάς.

«Βίντεο από ψηλά της τεράστιας πυρκαγιάς στα πευκοδάση. Ευχαριστούμε όλους τους πυροσβέστες και τους πρώτους ανταποκριτές που μάχονται με τις φλόγες», έγραψε ο Πανίκο στο Facebook.

Οι ισχυροί άνεμοι και η χαμηλή υγρασία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διάσωσης και Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Σάφολκ, η οποία προειδοποίησε νωρίτερα το Σάββατο για τον κίνδυνο πυρκαγιών.

10 MINUTES AGO LONG ISLAND, NEW YORK, HAMPTONS FIRE: Fires and smoke continue, gusty winds and low humidity.

This is at Sunrise Highway. Unbelievable that vehicles are seen going in an out of the area, on BOTH SIDES of the street!

God bless New York! pic.twitter.com/RnCE4hsbzC — ✝️ Dr Margaret Aranda Ferrante, MD PhD FACFEI ♿️ (@TheRebelPatient) March 9, 2025

Η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ είπε ότι οι πυρκαγιές ήταν στο Pine Barrens, ένα φυσικό πάρκο 105.000 στρεμμάτων, κοντά στο αεροδρόμιο «Francis S. Gabreski» στο Γουεστχάμπτον. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το απόγευμα του Σαββάτου.

«Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ακόμη εκτός ελέγχου», δήλωσε η Χόχουλ στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό News 12. «Βλέπουμε ανθρώπους να πρέπει να εκκενωθούν από την περιοχή Westhampton», είπε, προσθέτοντας ότι μπορεί να χρειαστούν περισσότερες εκκενώσεις.

Η κυβερνήτης Χόχουλ δήλωσε ότι κινδυνεύουν σπίτια, ένα εργοστάσιο χημικών και μια αποθήκη της Amazon. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες να εκτοξεύονται στον αέρα και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από τους δρόμους.

«Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τους τοπικούς εταίρους στο Λονγκ Άιλαντ για να συντονίσουμε τη βοήθεια και να διασφαλίσουμε ότι έχουν τους πόρους που χρειάζονται για να προστατεύσουν τις κοινότητές τους», ανέφερε η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ στο X.

New York State agencies are responding to a brush fire in the Pine Barrens. We are in close communication with local partners on Long Island to coordinate assistance and make sure they have the resources they need to protect their communities. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) March 8, 2025

«Η δημόσια ασφάλεια είναι η πρώτη μου προτεραιότητα και δεσμεύομαι να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσω τους κατοίκους του Λονγκ Άιλαντ ασφαλείς», κατέληξε η κυβερνήτης Χόχουλ, ενώ αρνήθηκε να εκτιμήσει την έκταση των πυρκαγιών, λέγοντας μόνο ότι αυξάνονται γρήγορα.