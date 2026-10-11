Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στις νότιες ΗΠΑ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, ανέφεραν οι Αρχές χθες Σάββατο.

Η καταιγίδα έφερε «ισχυρούς ανέμους σ’ όλη την Αλαμπάμα», που «ξερίζωσαν δέντρα, έκοψαν το ρεύμα και προκάλεσαν ζημιές», συνόψισε η κυβερνήτρια της πολιτείας Κέι Άιβι.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των Αρχών, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πτώσεων δέντρων σε σπίτια στις πολιτείες Φλόριντα και Αλαμπάμα.

Σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ηλεκτροδότηση χθες βράδυ σε διάφορους τομείς των νότιων ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.com.

Τροχόσπιτα αναποδογυρισμένα, πρατήρια καυσίμων διαλυμένα, συντρίμμια και δέντρα σκορπισμένα: το πέρασμα του ακραίου φαινομένου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη βορειοδυτική Φλόριντα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η καταιγίδα έχασε μέρος της δύναμής της χθες, αφού έφτασε πάνω από το έδαφος στη Φλόριντα, όπου σάρωσε την ακτή στον Κόλπο του Μεξικού φέρνοντας καταρρακτώδεις βροχές και βίαιους ριπαίους ανέμους, σύμφωνα με το αμερικανικό εθνικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC). Αποδυναμώθηκε γρήγορα πάνω από την Αλαμπάμα, όπου μετατράπηκε σε «μετατροπικό κυκλώνα», ανέφερε το NHC σε έκτακτο ενημερωτικό δελτίο του.

Οι κάτοικοι δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου, προειδοποίησε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο Ρον ΝτεΣάντις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το πρωί. Πρόσθεσε πως είναι «πιθανό» τα νερά να συνεχίσουν να ανεβαίνουν κατά τόπους, καθώς αναμένονταν κατακρημνίσεις 10 ως 20 εκατοστών μέσα στο σαββατοκύριακο.

Ο κυκλώνας κινείται προς βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κι αναμένεται να αποδυναμωθεί περνώντας από τις κοιλάδες των πολιτειών Τενεσί και Οχάιο, κατά το NHC.

Προτού υποβαθμιστεί, ο Ησαΐας ήταν κυκλώνας κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας 165 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Μπροστά στους κινδύνους καταστροφικών ανέμων, σφοδρών κυμάτων και καταρρακτωδών βροχών κολοσσιαίων διαστάσεων, πολιτείες με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, ιδίως η Φλόριντα και η Αλαμπάμα, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έδωσαν εντολές να υπάρξουν εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων.

Ο Ησαΐας είναι ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στον Ατλαντικό, όπου η κυκλωνική δραστηριότητα –κατά κανόνα αρχίζει τον Ιούνιο και διαρκεί ως τα τέλη Νοεμβρίου– χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα ήπια ως τώρα, εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Καθώς τροποποιεί την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τις πιέσεις σε μεγάλη κλίμακα, το Ελ Νίνιο τείνει σε ανάσχεση των κυκλώνων στον Ατλαντικό και αντίθετα ενίσχυση των τυφώνων στον Ειρηνικό — όπου ήδη φέτος έχουν καταγραφτεί τρία τέτοια φαινόμενα μέγιστης κατηγορίας.

Γεννημένη στον ωκεανό αυτόν, η καταιγίδα Ρέιτσελ αναμένεται να φθάσει σήμερα κοντά στα σύνορα ανάμεσα στην Καλιφόρνια και το Μεξικό, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), ενώ προκάλεσε ήδη ζημιές, λόγω της θαλασσοταραχής που φέρνει.

Επίσης στον Ειρηνικό, τυφώνας κατηγορίας 4, ο Σάιμον, αναμένεται σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στη λουτρόπολη Πουέρτο Βαγιάρτα, στο Μεξικό, όπου ο στρατός προχώρησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων παράκτιων χωριών.

Αεροδρόμια στη Φλόριντα ανέστειλαν χθες προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ εργαζόμενοι σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, μεταφέρθηκαν στις ακτές.

Ανεστάλη από την Παρασκευή η λειτουργία εγκαταστάσεων που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό παραγωγικό δυναμικό ως προς την παραγωγή φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Η καταιγίδα Ησαΐας απειλεί περιοχή με αρκετά διυλιστήρια, προκαλώντας ακόμη περισσότερη αναστάτωση στον τομέα της ενέργειας, ήδη υπό πίεση λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας ενέκρινε χθες την αποδέσμευση «ως και τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών» από τα αμερικανικά στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.