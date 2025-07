Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ, αυξάνοντας στις 26 τον αριθμό των εκτελέσεων που έχουν γίνει στη χώρα από την αρχή της χρονιάς, με άλλα λόγια τον υψηλότερο έπειτα από μια δεκαετία.

Ο Μάικλ Μπελ, 54 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ στις 18:25τοπική ώρα, (στη 01:25 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της Φλόριντας.

Florida has executed Michael Bell. Death was pronounced at 6:25 p.m. Eastern. He was the 26th execution in 2025. 25 of those executions have been in jurisdictions that, as states or territories, practiced slavery. @FLDeathPenalty @FADPorg #deathpenalty pic.twitter.com/wo2oTYKY3H

