Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν–όπως προβλεπόταν–σήμερα, για δεύτερη ημέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Είχαμε μια ολόκληρη ημέρα παραγωγικών και θετικών συνομιλιών, που διήρκεσαν από τις 09:00 ως τις 17:00 (σ.σ. τοπικές ώρες· 16:00 ως 00:00 ώρες Ελλάδας). Θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε αύριο και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα» αφού ολοκληρωθεί η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.