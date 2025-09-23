Καταιγιστικές αντιδράσεις προκάλεσε η «άνευ προηγουμένου» έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσες συμβουλές σε έγκυες γυναίκες και γονείς μικρών παιδιών, να μην χρησιμοποιούν το παυσίπονο Tylenol υποστηρίζοντας ότι η χρήση παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνης) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης «μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού». Ο Τραμπ ζήτησε και επανεξέταση της σχέσης μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Δεκάδες ιατρικές και ερευνητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής και του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, αντέδρασαν στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

«Οι άνθρωποι στην Κούβα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν Tylenol και ουσιαστικά δεν έχουν αυτισμό», είπε, μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ επίμαχη χαρακτηρίστηκε και η αναφορά του στους Amish, λέγοντας ότι δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό καθώς απορρίπτουν τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα.

«Δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός ότι το σκεύασμα Tylenol προκαλεί αυτισμό. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μόνο φόβο τροφοδοτούν φόβο και δίνουν ψεύτικες ελπίδες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Αυτισμού.

Σύμφωνα με το Reuters η συμβουλή του Τραμπ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν είναι γιατρός, έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των ιατρικών εταιρειών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ακεταμινοφαίνη ή παρακεταμόλη, το δραστικό συστατικό του Tylenol, είναι ασφαλές.

«Μην πάρετε Tylenol»

«Θέλω να το πω όπως είναι, μην πάρετε Tylenol. Μην το πάρετε», είπε ο Τραμπ και συνέχισε λέγοντας για τα εμβόλια: Ζήτησε την αφαίρεση του υδραργύρου από τα εμβόλια και είπε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β πριν από την ηλικία των 12 ετών. «Συνήθως χορηγείται τις πρώτες 24 ώρες μετά τη γέννηση, τα θηλάζουμε με αυτό», πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι το συνδυαστικό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς θα πρέπει να χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές δόσεις.

Κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ ήταν «υπέρμαχος» της πρωτοβουλίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εμβολίων κατά της COVID-19. Ωστόσο, έχοντας «στο πλευρό» του Υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, που έχει υποστηρίξει ότι κανένα εμβόλιο δεν είναι ασφαλές, ο Τραμπ ζήτησε την επανεξέταση της σχέσης μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Απάντηση από την παρασκευάστρια του Tylenol

«Η παρακεταμόλη είναι η πιο ασφαλής επιλογή αναλγητικού για τις εγκύους, όταν χρειάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επικίνδυνες επιλογές: να υπομείνουν καταστάσεις όπως ο πυρετός που είναι δυνητικά επιβλαβείς τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό, ή να χρησιμοποιήσουν πιο ριψοκίνδυνες εναλλακτικές. Η ανεξάρτητη, έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο για την υγεία που αυτό θέτει για τις μέλλουσες μητέρες και τους γονείς», ανακοίνωσε η Kenvue, η εταιρεία παρασκευής του Tylenol.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει αλλαγή στην ετικέτα του μη συνταγογραφούμενου Tylenol και των γενόσημων εκδοχών του, «ώστε να αντικατοπτρίζονται στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νευρολογικών παθήσεων», όπως ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ στα παιδιά.

Ο FDA έστειλε επίσης επιστολή στους γιατρούς με παρόμοια προειδοποίηση, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σχέση.

Οι μετοχές της Kenvue ανέκαμψαν κατά 5% στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ υποχωρούν κατά περίπου 14% από τις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σχεδίαζε να συνδέσει την ακεταμινοφαίνη με τον αυτισμό.

«Δεν είναι νέο ζήτημα»

Μελέτη του 2024 σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια παιδιά στη Σουηδία δεν διαπίστωσε αιτιώδη σύνδεση μεταξύ της έκθεσης στην ακεταμινοφαίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και των νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Ανασκόπηση 46 προηγούμενων μελετών του 2025 υπέδειξε μια σύνδεση μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης σε ακεταμινοφαίνη και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αυτών των παθήσεων, αλλά οι ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Icahn στο Mount Sinai, το Πανεπιστήμιο Harvard και άλλοι δήλωσαν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το φάρμακο προκάλεσε τα αποτελέσματα.

Συμβούλεψαν ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ακεταμινοφαίνη ανάλογα με τις ανάγκες, στη χαμηλότερη δυνατή δόση και για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ επικαλέστηκαν αυτήν την ανασκόπηση και χρησιμοποίησαν παρόμοια γλώσσα συμβουλεύοντας πόσο Tylenol πρέπει να λαμβάνουν. «Είναι σαφές ότι η σύνδεση Tylenol-αυτισμού δεν είναι ένα νέο ζήτημα – έχει εξεταστεί πολλές φορές και σε πολλές διαφορετικές μελέτες», δήλωσε η ερευνήτρια Diana Schendel του Ινστιτούτου Αυτισμού AJ Drexel. «Χωρίς να παρουσιάζουν κανένα στοιχείο που να τις υποστηρίζει, οι ανακοινώσεις γίνονται απερίσκεπτες και δυνητικά επιβλαβείς».

Τραμπ υπέρ της λευκοβορίνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τις φαρμακευτικές εταιρείες να είναι έτοιμες να αυξήσουν την παραγωγή λευκοβορίνης ως θεραπεία για ορισμένους ασθενείς με αυτισμό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Μάρτι Μακάρι.

Οι ερευνητές λένε ότι η λευκοβορίνη, μορφή φολικού οξέος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων καρκινοπαθών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, έχει δείξει κάποια υποσχόμενα αποτελέσματα σε πολύ μικρές δοκιμές. «Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι λειτουργεί. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, αλλά είναι μικρές και δεν είναι οι καλύτερες», δήλωσε η Δρ. Όντρεϊ Μπράμπακ, ειδικός στον αυτισμό και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Ο FDA, στη διαδικασία έγκρισης, επικαλέστηκε μια ανασκόπηση της χρήσης λευκοβορίνης σε 40 ασθενείς με μια σπάνια μεταβολική διαταραχή που ονομάζεται εγκεφαλική ανεπάρκεια φυλλικού οξέος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά νευρολογικών συμπτωμάτων, μερικά από τα οποία παρατηρούνται σε άτομα με αυτισμό.

Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι οι πρόσφατες συστάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για λιγότερα εμβόλια βασίστηκαν σε επιστημονικά στοιχεία και γεγονότα, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos αυτόν τον μήνα.