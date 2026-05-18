Στην τελική ευθεία για την ανάληψη των καθηκόντων του βρίσκεται ο Κέβιν Γουόρς, ο οποίος θα ορκιστεί επίσημα ως νέος επικεφαλής της Fed την ερχόμενη Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελετή ορκωμοσίας του νέου ισχυρού άνδρα της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας έρχεται αμέσως μετά την έγκριση του διορισμού του από τη Γερούσια, η οποία άναψε το «πράσινο φως» την περασμένη Τετάρτη. Πρόκειται για μια κομβική αλλαγή στην ηγεσία του κορυφαίου χρηματοπιστωτικού θεσμού, ο οποίος καθορίζει τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια των ΗΠΑ, επηρεάζοντας άμεσα την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο 56χρονος Γουόρς διαδέχεται στο τιμόνι της Fed τον Τζερόμ Πάουελ, μια εξέλιξη που αναμένεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στις παραδοσιακά ευαίσθητες σχέσεις μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και της αμερικανικής προεδρίας.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει επανειλημμένα δριμεία κριτική στον Πάουελ κατά το παρελθόν, κατηγορώντας τον για απροθυμία να προχωρήσει σε δραστικές μειώσεις των επιτοκίων.