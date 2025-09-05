Αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε χθες, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ότι το κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών στη Φλόριντα που έχει γίνει πλέον γνωστό με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες» μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία εν αναμονή της ετυμηγορίας εφετείου για την τύχη του.

Πριν από δύο εβδομάδες, δικαστήριο στη Φλόριντα απαγόρευσε στην κυβέρνηση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να μεταγάγει εκεί άλλους μετανάστες και τη διέταξε επίσης να αποσύρει διάφορα είδη εξοπλισμού εντός 60 ημερών, ενόψει του οριστικού κλεισίματος της εγκατάστασης.

Όμως τριμελές εφετείο αποφάσισε την Πέμπτη πως το κέντρο κράτησης μπορεί να παραμείνει ανοικτό όσο η έφεση που πρόβαλε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον της απόφασης να κλείσει παραμένει υπό εξέταση.

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στήθηκε με βιάση τον Ιούνιο, μέσα σε μια εβδομάδα, σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μέσα στα έλη Έβεργκλεϊντς.

Όταν το επισκέφτηκε λίγο πριν από το άνοιγμά του, ο πρόεδρος Τραμπ, που έχει μετατρέψει σε προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης, χαριτολόγησε πως οι αλιγάτορες στα έλη γύρω του διαδραματίζουν ρόλο φρουρών και δεν ζητούν καν μισθό.

Η ονομασία του παραπέμπει σε διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, που θέλει να ανοίξει ξανά ο πρόεδρος Τραμπ – είναι μουσείο σήμερα.

Μετανάστες κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τις φρικτές συνθήκες κράτησής τους.

«Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο», είπε ο Λουίς Γκονσάλες, που μίλησε στο AFP τηλεφωνικά, εξηγώντας πως μοιράζεται κελί, το οποίο σπανίως καθαρίζεται, με άλλους 30 ανθρώπους, με θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια πανταχού παρόντα.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε με πρωτοβουλία δυο οικολογικών οργανώσεων – της Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και της Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα») -, που θεωρούν πως το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως καμιά μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.