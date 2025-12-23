Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η νέα επικεφαλής της διεύθυνσης ειδήσεων του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS μπλόκαρε το Σαββατοκύριακο την προβολή ρεπορτάζ που κατέγραφε τις σκληρές επιπτώσεις των απελάσεων μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η δημοσιογράφος που είχε αναλάβει τη σύνταξη και την αφήγηση της εκπομπής αντέδρασε δημόσια, μιλώντας για «λογοκρισία» και κάνοντας λόγο για μια ξεκάθαρα «πολιτική επιλογή».

Το συγκεκριμένο επεισόδιο επρόκειτο να μεταδοθεί σε μια περίοδο έντονων εξαγορών και ανακατατάξεων στον χώρο των αμερικανικών ΜΜΕ, με φόντο την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι η Paramount Skydance, που πρόσκειται στον πρώην πρόεδρο, αποτελεί πλέον τη μητρική εταιρεία του CBS.

Η εκπομπή 60 Minutes, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρότζεκτ ερευνητικής δημοσιογραφίας στις ΗΠΑ, είχε προγραμματιστεί να προβληθεί το βράδυ της Κυριακής. Το ρεπορτάζ έδινε φωνή σε υπηκόους της Βενεζουέλας που απελάθηκαν τον Μάρτιο από τις αμερικανικές αρχές, όχι όμως πίσω στην πατρίδα τους, αλλά στη νέα, τεράστια φυλακή υψίστης ασφαλείας που δημιούργησε στο Ελ Σαλβαδόρ ο πρόεδρος της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ωστόσο, περίπου τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση, το CBS ανακοίνωσε ότι η προβολή του επεισοδίου αναβάλλεται επ’ αόριστον, ενώ παράλληλα απέσυρε από την ιστοσελίδα του και το διαφημιστικό τρέιλερ.

Την απόφαση έλαβε η Μπάρι Γουάις, γνωστή για τη στάση της υπέρ της λεγόμενης «anti-woke» δημοσιογραφίας και για την πολυετή κριτική της σε αυτό που περιγράφει ως πνευματικό κομφορμισμό των προοδευτικών μέσων. Αμερικανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν εσωτερικό email της δημοσιογράφου Σάριν Αλφόνσι, η οποία συμμετείχε στη σύνταξη του ρεπορτάζ και ήταν η αφηγήτρια της εκπομπής.

Στο μήνυμά της, η Αλφόνσι υπογραμμίζει ότι το ρεπορτάζ «είναι ακριβές» και τονίζει πως η απόσυρσή του, παρά τους αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους που είχαν προηγηθεί, «δεν σχετίζεται με τη δημοσιογραφική του ποιότητα, αλλά αποτελεί πολιτική απόφαση». Προσθέτει μάλιστα ότι η ακύρωση μιας ήδη προγραμματισμένης μετάδοσης κάνει το κοινό να αντιλαμβάνεται, εύλογα, την κίνηση ως λογοκρισία.

Εκπρόσωπος του CBS δήλωσε μέσω email στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι απαιτείται «επιπλέον ρεπορτάζ» πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ. Το ίδιο επιχείρημα επανέλαβε το δίκτυο και σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στους New York Times, σημειώνοντας ότι το υλικό «χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία».

Η παραγωγός της εκπομπής 60 Minutes, Τάνια Σάιμον, φέρεται να ενημέρωσε συνεργάτες της ότι αρχικά αντιτάχθηκε στην εντολή της Γουάις, αλλά «τελικά αναγκάστηκε να συμμορφωθεί». Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, ανέφερε σε εσωτερική σύσκεψη ότι η ομάδα «αντιστάθηκε και υπερασπίστηκε το ρεπορτάζ», ωστόσο της ζητήθηκαν αλλαγές.

Η Μπάρι Γουάις ανέλαβε τη θέση της τον Οκτώβριο, λιγότερο από τρεις μήνες μετά την εξαγορά της Paramount, μητρικής του CBS, από τη Skydance, που ανήκει στην οικογένεια Έλισον. Ο επικεφαλής της οικογένειας, ο δισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, θεωρείται στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, η Paramount Skydance φέρεται να επιδιώκει την εξαγορά της Warner Bros Discovery αντί του Netflix, σε μια αναμέτρηση για την οποία, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο ίδιος ο Τραμπ επιθυμεί να έχει καθοριστικό λόγο μέσω της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού.

Ο αμερικανός πρόεδρος, γνωστός για τις επιθέσεις του στα μέσα που τον επικρίνουν, είχε ήδη καταφέρει το καλοκαίρι η Paramount να του καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αποσυρθεί η αγωγή που είχε καταθέσει κατά της εκπομπής 60 Minutes. Ο Τραμπ υποστήριζε ότι το μοντάζ ρεπορτάζ της εκπομπής ευνόησε τη Δημοκρατική υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024, Κάμαλα Χάρις, η οποία τελικά ηττήθηκε.

Με πληροφορίες από: Reuters