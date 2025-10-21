Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου μία γυναίκα κέρδισε 100 χιλιάδες δολάρια στη λοταρία, χρησιμοποιώντας αριθμούς που της πρότεινε το ChatGPT.

Όπως αναφέρει η Michigan Lottery, όλα ξεκίνησαν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν το τζακ-ποτ του Powerball είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, οδηγώντας την 45χρονη Tammy Carvey να αγοράσει το δελτίο της.

“My husband and I were in total disbelief,” winner Tammy Carvey told the Michigan Lottery. https://t.co/NvDkvYDaKs — The Greenville News (@GreenvilleNews) October 21, 2025

Αντί να επιλέξει τους αριθμούς που είχε στο μυαλό της, η Carvey αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από το ChatGPT. «Ζήτησα από το ChatGPT μια σειρά αριθμών για το Powerball και αυτούς έπαιξα στο λαχείο μου», δήλωσε.

Όταν έλεγξε τα αποτελέσματα στο διαδίκτυο, αρχικά νόμιζε ότι είχε κερδίσει 50.000 δολάρια. Σύντομα όμως διαπίστωσε ότι το πραγματικό της κέρδος ήταν διπλάσιο: 100.000 δολάρια.

Η στιγμή που η Tammy Carvey συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει στη λοταρία ήταν σκηνή από… όνειρο: «Μόλις μπήκα στον λογαριασμό μου στο Michigan Lottery είδα ότι είχα προσθέσει το Power Play – έναν πολλαπλασιαστή στο λαχείο μου – και ότι το κέρδος μου ήταν 100.000 δολάρια! Ο σύζυγός μου κι εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», περιέγραψε η 45χρονη.

Η Carvey επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του Michigan Lottery για να παραλάβει το έπαθλό της. Σκοπεύει να ξεπληρώσει το σπίτι της και να αποταμιεύσει το υπόλοιπο, χαράζοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η Michigan Lottery υπενθυμίζει ωστόσο ότι «τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων είναι απολύτως τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων εργαλείων παραγωγής αριθμών».

Πηγή: New York Post