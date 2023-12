Κραυγές, φωνές, επιφωνήματα αποδοκιμασίας, υβρεολόγιο έδωσαν και πήραν στο τέταρτο ντιμπέιτ των υποψηφίων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 στις ΗΠΑ, το οποίο επέμεινε να σνομπάρει ο Ντόναλντ Τραμπ, 40 ημέρες προτού ξεκινήσουν οι εσωκομματικές ψηφοφορίες για να αναδειχθεί ο υποψήφιος της αμερικανικής δεξιάς.

Για τον πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσι Κρις Κρίστι, ο Βίβεκ Ραμασουάμι είναι ο «πιο ανυπόφορος φαφλατάς σ’ όλη την Αμερική». Για τον κ. Ραμασουάμι, η Νίκι Χέιλι είναι η «μοναδική πιο φασίστρια» από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και απόλυτα «διεφθαρμένη», όπως έγραψε σε αυτοσχέδιο… πλακάτ. Για την κυρία Χέιλι, οι αντίπαλοί της έχουν συλληφθεί επανειλημμένα ψευδόμενοι στην εκστρατεία.

Ο πρώην Πρόεδρος έχει πει επανειλημμένα πως δεν έχει καμιά πρόθεση να πάρει μέρος στις τηλεμαχίες, αφού, όπως λέει ο ίδιος, έχει ιλιγγιώδες προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

JUST IN: Vivek Ramaswamy holds up a ‘NIKKI IS CORRUPT’ sign during the Republican debate and shames Haley on stage for being willing to send Americans to die so she can “buy a bigger house.”

Brutal 🔥

“I don’t have a woman problem. You have a corruption problem and I think that… pic.twitter.com/Pbz1odgWJT

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 7, 2023