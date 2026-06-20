Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το θέμα με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, με ΗΠΑ και Ιράν να προβαίνουν σε αντιφατικές δηλώσεις.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε στο Al Jazeera ότι η Τεχεράνη δεν ελέγχει το Ορμούζ, απαντώντας στη δήλωση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης του Ιράν, που ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κλείνει ξανά τα Στενά, καθώς θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ναυσιπλοΐας μέσω της θαλάσσιας οδού.

Παράλληλα υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από την CENTCOM:

Φρουροί της Επανάστασης: «Να μην επιχειρήσει κανείς τη διέλευση»

Εν τω μεταξύ, ηχητικό ντοκουμέντο με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ενημερώνουν τα πλοία που κινούνται στην περιοχή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, είδε το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ακούγεται μια φωνή να καλεί τα πλοία να μην επιχειρήσουν διέλευση, ενώ σαν αιτία για το κλείσιμο αναφέρει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

«Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε τα Στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, τα Στενά είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!».

IRGC Navy: The Strait of Hormuz is closed to all vessels due to Israeli crimes in Lebanon and US violation of ceasefire commitments. Vessels must stay clear; do not approach the Strait, otherwise, your security will be at risk. pic.twitter.com/dbwHK6dAoo — Martin Kelly (@_MartinKelly_) June 20, 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: «Κλείνουν πάλι τα Στενά του Ορμούζ»

Νωρίτερα, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη αντιδρά εκ νέου στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες συνεχίζονται, παρά την εκεχειρία που συμφώνησαν και ανακοίνωσαν τόσο το Τελ Αβίβ, όσο και η ένοπλη οργάνωση την Παρασκευή.

Στην ανακοίνωσή της, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και απειλεί ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες.

#BREAKING: Iran’s top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

Η Τεχεράνη απαιτεί από τις ΗΠΑ την εκπλήρωση των δεσμεύσεων

Το πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στην Ελβετία, με βασικό της στόχο, στην παρούσα φάση, να απαιτήσει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Τεχεράνη τηρεί τις δεσμεύσεις της και ότι οι ΗΠΑ, με βάση την Συμφωνία, είναι υποχρεωμένες να αναγκάσουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ, να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος τονίζει επίσης, ότι αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, θα προβούν «στα απαραίτητα μέτρα», αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

Πρόσθεσε, δε, ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υπογράψει καμία συμφωνία, αν δεν υλοποιηθούν πρώτα όλες οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ, όπως αυτές συμφωνήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο που υπεγράφη στο Μνημόνιο Κατανόησης.

Βανς: «Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις»

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο Fox News ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, απαντώντας στις ιρανικές αναφορές περί νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έρχονται στον απόηχο ισχυρισμών από το Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν μπλοκάρει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News, η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως η στρατηγική δίοδος έχει πράγματι κλείσει.