Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, μιας εμβληματικής αίθουσας τέχνης της Ουάσιγκτον, η οποία πλέον διευθύνεται από στενούς συνεργάτες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να την μετονομάσει σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι το αξιοσέβαστο Συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, κάποιοι από τους πλέον επιτυχημένους ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, μόλις ψήφισαν ομόφωνα να το μετονομάσουν σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι» ανέφερε η Λέβιτ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Η απόφαση ελήφθη λόγω «της απίστευτης δουλειάς που έκανε φέτος ο πρόεδρος Τραμπ για να σώσει το κτήριο», όχι μόνο για την ανακαίνισή του, αλλά επίσης «και τα οικονομικά και τη φήμη του», πρόσθεσε.

The Kennedy Center board unanimously voted on Dec. 18 to rename the institution the Trump-Kennedy Center, White House Press Secretary Karoline Leavitt announced on social media.https://t.co/xo2YVQKm2j — NTD (@NTD_Live) December 18, 2025

Δείτε τις δηλώσεις του Τραμπ για το γεγονός

The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, commonly known as the Kennedy Center, will be renamed the “Trump-Kennedy Center,” according to White House Press Secretary Karoline Leavitt. READ MORE: https://t.co/MSVHLBQRRc pic.twitter.com/iTjKntrZd0 — The National Desk (@TND) December 18, 2025

Το όνομα του 79χρονου προέδρου πρόσφατα δόθηκε και στο «Ινστιτούτο Ειρήνης» της Ουάσιγκτον, με απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Τραμπ είχε αστειευτεί πολλές φορές δημοσίως αναφερόμενος σε μια νέα ονομασία για το «Κέντρο Κένεντι», που θα συνδύαζε το δικό του όνομα με εκείνο του δολοφονημένου προέδρου. Ο πρώην παρουσιαστής τηλεριάλιτι έθεσε υπό τον έλεγχό του αυτόν τον πολιτιστικό θεσμό, που μέχρι πρότινος ήταν ουδέτερος, και διόρισε στενούς υποστηρικτές του σε θέσεις-κλειδιά. Η νέα διοίκηση κατήργησε τα ντραγκ σόου που φιλοξενούνταν εκεί, καθώς και εκδηλώσεις υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Καλεί για παραστάσεις χριστιανούς καλλιτέχνες και παραχώρησε τον χώρο για συνέδρια της θρησκευτικής δεξιάς.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, οι πωλήσεις εισιτηρίων έπεσαν αφού ο Τραμπ και οι συνεργάτες του ανέλαβαν το Κέντρο Κένεντι.