Η Πολιτεία του Νέου Μεξικού προσέφυγε στα δικαστήρια εναντίον του υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητώντας να της δοθεί πρόσβαση σε μη λογοκριμένα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπστιν, υποστηρίζοντας ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρεμποδίζουν την έρευνά της, αρνούμενες να παραδώσουν αυτά τα έγγραφα.

Η αγωγή κλιμακώνει μια πολιτικά φορτισμένη διαμάχη στις ΗΠΑ για τους φακέλους Έπστιν, ένα θέμα που ταλανίζει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εδώ και μήνες. Η έρευνα που διεξάγει το Νέο Μεξικό θα μπορούσε να έχει διεθνείς συνέπειες, εφόσον ταυτοποιηθούν πρόσωπα που κακοποίησαν σεξουαλικά κορίτσια και γυναίκες στο ράντσο του Αμερικανού χρηματιστή στην Πολιτεία αυτήν.

Η Πολιτεία, που κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς, ξανάνοιξε την έρευνά της τον Φεβρουάριο και ζητά μη λογοκριμένα αρχεία από το υπουργείο Δικαιοσύνης για να εξακριβώσει ποιοι ήταν οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι στο Ράντσο Ζόρο που ενδέχεται να συμμετείχαν σε εγκληματικές πράξεις ή να είναι μάρτυρες αδικημάτων. Το υπουργείο από την πλευρά του λέει ότι έδωσε κάποιους φακέλους αλλά δεν μπορεί να παράσχει άλλο υλικό, επικαλούμενο λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

«Η ομοσπονδιακή αδράνεια δεν εμποδίζει απλώς την έρευνα. Παρατείνει και επιτείνει την οδύνη των επιζώντων» αναφέρεται στην αγωγή, με την οποία ζητείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κολούμπια να υποχρεώσει τον Τοντ Μπλανς, που ασκεί καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης, να δημοσιοποιήσει τους φακέλους αυτούς.

Απαντώντας στην αγωγή, το υπουργείο υποστήριξε ότι με βάση τον Νόμο Διαφάνειας των Φακέλων Έπστιν και τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί, δεν υποχρεούται, ούτε επιτρέπεται να παράσχει πληροφορίες που αποκαλύπτουν τα στοιχεία των θυμάτων.

«Το Νέο Μεξικό δεν διαθέτει νομική βάση για να δικαιολογήσει τέτοιες σαρωτικές αποκαλύψεις» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

Έπειτα από πέντε μήνες ερευνών, ο εισαγγελέας του Νέου Μεξικού Ραούλ Τόρες δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κάποια αποτελέσματα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι η Πολιτεία αφιερώνει «σημαντικούς» πόρους στην έρευνα αυτήν, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε άλλες λεπτομέρειες.

«Δεν έχουμε ασκήσει διώξεις σε κανέναν, επειδή πρέπει προηγουμένως να δούμε αυτά τα αρχεία», εξήγησε.

Οι αρχές του Νέου Μεξικού υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αθέτησε μια συμφωνία του 2019, σύμφωνα με την οποία η Πολιτεία συμφώνησε να σταματήσει την έρευνά της για τον Έπστιν και να παραδώσει αποδεικτικά στοιχεία στο ομοσπονδιακό κράτος, με αντάλλαγμα τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα φερόμενα θύματα και εγκλήματα.

Ο Τόρες δήλωσε τον Μάρτιο ότι η πολιτειακή έρευνα αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν περάσει δεκαετίες από τη διάπραξη των εγκλημάτων του Έπστιν και κάποια αποδεικτικά στοιχεία χάθηκαν μετά την πώληση του ράντσου, το 2023.