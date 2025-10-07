Το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συντάξει διαβαθμισμένη νομική γνωμοδότηση η οποία δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας από τον αμερικανικό στρατό εναντίον μυστικού καταλόγου καρτέλ των ναρκωτικών και φερόμενων ως διακινητών, ανέφερε χθες Δευτέρα το CNN, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις σε σκάφη που επιχειρούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σκοτώνοντας ανθρώπους που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι «συνδέονται» με καρτέλ ναρκωτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις τους τελευταίους μήνες.