Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή εξαιτίας των πλημμυρών και των καταιγίδων που έπληξαν αυτή την εβδομάδα την αμερικανική πολιτεία Ιντιάνα, ενημέρωσε τον Τύπο ο κυβερνήτης της Μάικ Μπράουν.

Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Indianapolis Star.

Σφοδρές καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την Ιντιάνα την 11η Αυγούστου, ανέφερε ο Μπράουν σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «ιστορικές πλημμύρες, κυκλωνική δραστηριότητα και derecho», χρησιμοποιώντας όρο που σημαίνει εκτενή ανεμοθύελλα μεγάλης διάρκειας.

I have requested a Presidential Emergency Declaration through FEMA to bring additional federal resources to Indiana as we continue responding to this week’s severe weather. I will continue to do everything in my power to protect Hoosier lives and livelihoods. pic.twitter.com/RYHOaV8893 — Governor Mike Braun (@GovBraun) August 14, 2026

Διαβεβαίωσε πως υπάρχουν επαρκείς πόροι και «αποθεματικά κεφάλαια» για τις «δύσκολες ημέρες» που αντιμετωπίζει η πολιτεία του, ωστόσο ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια και τόνισε μέσω X πως ζήτησε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

I spoke with President Trump today about the severe storms and historic flooding impacting Indiana, and he informed me that he intends to approve our request for a Presidential Emergency Declaration. I’m grateful to President Trump for his commitment to getting Hoosiers the… — Governor Mike Braun (@GovBraun) August 15, 2026

Ο Τραμπ ενέκρινε το αίτημα, ανέφερε μερικές αργότερα αργότερα χθες η Indianapolis Star.