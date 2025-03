Η αμερικανική τράπεζα Citigroup πίστωσε κατά λάθος τον λογαριασμό ενός πελάτη με το ποσό των 81 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αντί για 280 δολάρια, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Η λανθασμένη μεταφορά, που έγινε τον Απρίλιο, διέφυγε της προσοχής τόσο ενός υπαλλήλου που ήταν επιφορτισμένος με τις πληρωμές όσο κι ενός άλλου εργαζόμενου που είναι υπεύθυνος να επαληθεύει τις συναλλαγές πριν από την επικύρωσή τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας τρίτος υπάλληλος της τράπεζας εντόπισε την πληρωμή 90 λεπτά μετά τη μεταφορά της. Η συναλλαγή ακυρώθηκε λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο, το οποίο περιήλθε στη γνώση των Financial Times.

Αυτή η μεταφορά των 81 τρισεκατομμυρίων δολαρίων φαίνεται πως οφείλεται σε ένα σφάλμα εισαγωγής δεδομένων και ένα δύσκολο εφεδρικό σύστημα διασύνδεσης χρήστη.

Η τράπεζα γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η πληρωμή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, διότι δεν διαθέτει αυτά τα χρήματα.

Η Citigroup διαβεβαίωσε την Παρασκευή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι οι «έλεγχοί της εξακρίβωσης αναγνώρισαν γρήγορα το λάθος σε ένα ποσό που μεταφέρθηκε μεταξύ δύο λογαριασμών της City και ακυρώσαμε τη μεταφορά».

Η τράπεζα πρόσθεσε πως οι μηχανισμοί της «θα είχαν επίσης εμποδίσει τη μεταφορά των χρημάτων εκτός της τράπεζας».

«Αν και δεν υπήρξαν συνέπειες για την τράπεζα ή τον πελάτη μας, αυτό το επεισόδιο υπογραμμίζει τις συνεχείς προσπάθειές μας για να εξαλείψουμε τις μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες και να αυτοματοποιήσουμε τους ελέγχους», συμπληρώνει η τράπεζα.

Η Citigroup ενημέρωσε τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αρχές για την εσφαλμένη μεταφορά, κάνοντας λόγο για ένα ατύχημα «που αποφεύχθηκε», σύμφωνα με πηγή την οποία επικαλούνται οι Financial Times.

Τον Ιούλιο του 2024, στην τράπεζα επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 135,6 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και το Γραφείο Ελέγχου Νομισματικής Πολιτικής (OCC- Office of the Comptroller of the Currency) για ανεπαρκή πρόοδο στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων.