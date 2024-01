Ένα ισχυρό κύμα ψύχους, το πρώτο για φέτος, έχει χτυπήσει από χθες τις HΠA, κυρίως τις κεντρικές και νοτιοανατολικές πολιτείες, με χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους ή ανεμοστρόβιλους, αφήνοντας στο πέρασμά του τρεις νεκρούς μέχρι στιγμής και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Winter storm brings snow, heavy rain and tornado conditions to much of the US: Live updates https://t.co/CuzrmmjGy0

Ισχυρές βροχές που προκαλούν πλημμύρες, ισχυροί άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν πιθανόν τα 80 χλμ/ώρα και καταιγίδες πλήττουν την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτεών, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία National Weather Service (NWS).

Η επιδείνωση των μετεωρολογικών συνθηκών έκανε το Air Force 2, το αεροπλάνο της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, να εκτραπεί προς το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες στην πολιτεία της Βιρτζίνια, αντί να προσγειωθεί στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ.

Ανεμοστρόβιλοι σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Φλόριντα, όπου ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις κήρυξε 49 κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εικόνες από drone δείχνουν ξεριζωμένα δένδρα και κτίρια από τα οποία έχει αποσπαστεί η στέγη.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πάρκο με τροχόσπιτα, πολλά από τα οποία υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Κατάουμπα. Στην Τζόρτζια, η πτώση ενός δένδρου πάνω στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου στοίχισε τη ζωή σε άλλον έναν άνθρωπο, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας του Κλέιτον. Στην Αλαμπάμα, μία ογδοντάχρονη έχασε τη ζωή της όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε το τροχόσπιτό της, σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας του Χιούστον.

Search and rescue efforts underway at the FL Caverns RV Park after severe weather swept through the area this morning. Multiple tornadoes have been reported along FL’s Panhandle. pic.twitter.com/mAB3QoaGLo

— The National Weather Desk (@natwxdesk) January 9, 2024