Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε Ταχυδρομείο στην πόλη Ντε Μόιν της πολιτείας Άιοβα.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Associated Press, το οποίο επικαλείται πηγές της τοπικής αστυνομίας, από το συμβάν τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Όπως διευκρίνισε η αστυνομία του Ντε Μόιν, τα τραύματα που φέρουν τα τρία θύματα δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους, καθώς διακομίστηκαν άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο λοχίας Πολ Παρίζεκ δήλωσε σχετικά: «Βρίσκονται όλοι στο νοσοκομείο και τους παρέχεται ιατρική φροντίδα αυτή τη στιγμή».

Το χρονικό της επίθεσης και η αντίδραση της αστυνομίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας: